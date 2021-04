Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Türkiye-Türkmenistan ilişkileri artarak gelişiyor”

- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Daimi tarafsız ama barışın tarafındaki ülke kardeş Türkmenistan ile dış politika, ticaret, ekonomi, kültür ve eğitim başta olmak üzere her alanda, iki ülke arasındaki ilişkiler artarak gelişmektedir” dedi.

Türkmenistan’ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü kapsamında, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un eserlerinin tanıtımı için Ankara Üniversitesi’nde bir program düzenlendi.

Programa Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, çok sayıda büyükelçi, rektör, akademisyen ve basın mensubu katıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, programda yaptığı konuşmada, “Türkmenistan’ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı, Türkmen kardeşlerimizin ‘Arkadağı’ Sayın Berdimuhamedov’un iki önemli eserinin tanıtımı için bir aradayız. Bu vesileyle, Ata yurdumuz Türkmenistan’a, doğanlarımıza, Başkan Gurbanguli Berdimuhamedov’a saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Berdimuhamedov’un tıp doktoru olmasının yanında iyi bir müzisyen, iyi bir sporcu, önemli konularda onlarca eseri olan iyi bir yazar olduğunu biliyoruz. Türkler için bu dünyada üç vazgeçilmezden biri olan, Türk ile birlikte doğduğuna inanılan ve Türk’ün kanadı olan ‘At’ı konu edinen kitabı ‘At’ta vefa da var, sefa da’, dünyaca ünlü ‘Ahalteke Atları’nın dününü ve bugününü, At yetiştirme ile ilgili Türkmenistan’ın kat ettiği aşamaları okuyucuya aktarıyor. ‘Türkmen'in Refah İlkesi’ adlı ikinci kitap ise, bilimin önemi, sağlıklı yaşam ilkeleri ve Türkmen halkının millî mirası gibi konular hakkındaki bilgileri içermekte” dedi.

“İki ülke ilişkileri artarak gelişmekte”Topçu, iki ülke arasındaki ilişkilere de değinerek, “Daimi tarafsız ama barışın tarafındaki ülke kardeş Türkmenistan ile dış politika, ticaret, ekonomi, kültür ve eğitim başta olmak üzere her alanda, iki ülke arasındaki ilişkiler artarak gelişmektedir.‘Başların tacısın dillerin sesi. Dünya yaşasın sende yaşa Türkmenistan’ım!’ diyerek, sözlerime son verirken, bu anlamlı toplantıya vesile olan Türkmenistan Büyükelçimize ve Ankara Üniversitesi’nin değerli rektörüne şükranlarımı sunuyor, sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

“Açıklamaları şiddetle reddediyoruz”İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin sözlerine ilişkin de Topçu şunları kaydetti:“Ülkelerin yönetimlerinde bulunanlar, söyledikleri sözü iyi tartmalı, iyi ölçmeli. Devlet adamlarının adabı ve edebi olmalı. İtalya, netice itibariyle köklü bir millet ve devlet. Oraya atanmış olan Başbakan, herhalde İtalya için en büyük talihsizlik. Çünkü insan, karşısındakine bir şey söylerken önce kendi tarihine bakmalı. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan; demokratik, laik, hukuk devleti olan Türkiye’de, Türk insanının yüzde 52 oyuyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı. Ve halkımız onu, doğrudan sandıktan seçti. Şimdi yüzde 52 insanın oyuyla seçilmiş bir insana böyle bir sıfat yakıştırmak; kendi seviyesini, kendi devlet adamlığının kalitesini hatta daha ötesi insanlığının kalitesini gösteriyor. Şiddetle reddediyoruz! İtalyan halkı da bu tutuma karşıdır, bu konuda eminiz. Kendileri de bu tutumu, bu densizliği telin edeceklerdir.”



loading...