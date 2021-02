CHP Sözcüsü Öztrak: “Terörden fayda ummak ya da terör karşısında suskun kalmak bir insanlık suçudur”

- Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, “Terör bir insanlık suçudur. Nereden ve kimden gelirse gelsin, terörden fayda ummak ya da terör karşısında suskun kalmak da bir insanlık suçudur” dedi.

Partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Öztrak, 13 yurttaşın alçakça şehit edildiğini, terörün ve teröristin her türlüsünü lanetlediğini ifade etti.

Irak’ın Gara bölgesinde 13 Mehmetçiğin şehit edilmesi üzerine terörün bir insanlık suçu olduğunun altını çizen Öztrak, “Bazı anlar vardır insan yutkunmakta nefes almakta güçlük çeker. Söz biter içimizi derin bir keder ve acı kaplar. Kelimeleri insanın boğazında düğümlenir. Dün ne yazık ki böyle bir gündü. Irak’ın Gara bölgesinde yürütülen askeri operasyonda hain bölücü terör örgütü yıllardır rehin tuttuğu askerlerimizi, polislerimizi, kamu görelisi 13 yurttaşımızı, 13 silahsız insanımızı bir mağarada acımadan vurdu, alçakça şehit etti. Terör bir insanlık suçudur. Nereden ve kimden gelirse gelsin terörden fayda ummak ya da terör karşısında suskun kalmak da bir insanlık suçudur. Biz terörün ve teröristin her türlüsünü lanetledik, lanetliyoruz, lanetleyeceğiz. Bu güzel topraklar terörden çok çekti. Gencecik fidanlarımız vatan toprağına düştü. Analar, aileler perişan oldu. Nice ocaklar söndü. Dün 13 aileye, 13 baba ocağına kor ateşler düştü. Biliyoruz ateş düştüğü yeri yakar ama bizim de üzüntümüz sonsuz” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaçırılan askerlerin aileleriyle defalarca görüştüğünü ve ailelerin beklenti ve şikayetlerini dönemin Başbakanına aktardığını belirten Öztrak, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak bölücü terör örgütünün rehin aldığı kamu görevlilerimizin durumunu TBMM gündemine defalarca taşıdık. Arkadaşlarımız bunu defalarca sordu. Beş soru sormuşuz bir defa cevap almışız. 'Terör örgütleriyle mücadeleye yönelik keşif gözetleme ve operasyonel faaliyetler azim ve kararlılıkla devam etmektedir, Hulusi Akar.' Şimdi genel görüşme yapacaklarmış. Genel başkanımız evlatları kaçırılan ailelerle defalarca görüştü. Ailelerin sıkıntı, beklenti ve şikayetlerini dönemin başbakanına aktardı. Arkadaşlarımız kaçırılanların aileleriyle beraber TBMM’de basın toplantıları yaptı. Bu konuda çok sayıda önerge verdi. Terör örgütünün kamu görevlilerinin akıbetini, yurttaşlarımızı sağ salim evlerine döndürmek için Erdoğan’ın hükümetinin neler yaptığını hep öğrenmeye çalıştık. Biraz önce gösterdim, cevap bu. Dün de insanı kahreden acı haberle sarsıldık. Gara’daki operasyonlarda şehit olan 3 Mehmetçiğimizle beraber şehitlerimizin sayısı 16'ya çıktı. İçimiz yandı, yüreğimiz parçalandı. Ve her acı olayda olduğu gibi bu acı haberin detaylarını vermek Malatya Valimize düştü. Tıpkı İdlib’de 36 aslanımızı kaybettiğimizde 36 Mehmetçiğimiz Rus uçakları tarafından şehit edildiğinde acı haberi Hatay Valisinden öğrendiğimiz gibi. Geçtiğimiz yıl tam da bu zamanlar yaşanan bu acı olayın nedenini ve sorumlularını hala bilmiyoruz. Bu konuda da kamuoyunun bir an önce aydınlatılmasını bekliyoruz” diye konuştu.





