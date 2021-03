- CHP Sözcüsü Faik Öztrak: “28 Şubat darbesi demokrasimize büyük zararlar vermiştir” - “İstifa mektubunda ne varsa biz de onu biliyoruz”

- Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, ““28 Şubat darbesi demokrasimize büyük zararlar vermiştir” dedi.

Milli iradeye kast eden her darbe gibi 28 Şubat post modern darbesinin de Türk demokrasisine büyük zararlar verdiğini belirten Öztrak, CHP olarak kendilerinin de her türlü darbe girişiminin karşısında olduklarını ifade etti.

18 yıl önce ABD’nin Türkiye üzerinden Irak’a müdahalesinin CHP milletvekillerinin ret oyları ile engellendiğine değinen Öztrak, “Bugün yine 1 Mart tezkeresinin yıl dönümü. Bundan 18 yıl önce ABD’nin Türkiye üzerinden Irak’a müdahalesi millet iradesinin tecelligahı TBMM’de CHP’nin milletvekilleri başta olmak üzere ret oyu veren milletvekillerinin oylarıyla engellenmişti. Türkiye’yi savaşın cephe ülkesi, yüzbinlerce Iraklının yaşamına mal olan savaşın tarafı yapacak bu teslimiyetçi tezkereye hayır diyen başta önceki Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal olmak üzere tüm milletvekillerimize bir kere daha şükranlarımızı sunuyorum. Bugün hayatta olmayan milletvekillerimize de Allah’tan rahmet diliyorum, kendilerine saygı ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.

“28 Şubat darbesi demokrasimize büyük zararlar vermiştir”CHP olarak tankla tüfekle yapılan postallı darbelerin karşısında durduklarının altını çizen Öztrak, “Şubat ayını geride bıraktık. Yakın tarihimizde şubat ayı acı hatıralarla dolu bunlardan ilki 28 Şubat. 28 Şubat 1997 tarihli milli güvenlik kurulu toplantısından rahmetli Erbakan’ın istifasına kadar uzanan süreç tarihimize post modern darbe olarak geçmiştir. 28 Şubat emperyalizmin yerli ve milli siyaseti tasfiye ederek, yerine milli görüş gömleğini sıyırıp atmış büyük orta doğu projesinin Eş başkanlığını içine sindirmiş neo liberal ılımlı muhafazakarları iş başına getirme planının düğmesine basıldığı tarihtir. Milletimizin 28 Şubat’ın ne olduğunun farkındadır. 28 Şubatta milli iradeye kast eden her darbe gibi demokrasimize büyük zararlar vermiştir. Bugün de vermeye devam etmektedir. CHP dahil hemen her siyasi aktör ve kurum darbelerden payında düşen zararı görmüştür. Biz CHP olarak tankla topla tüfekle yapılan postallı darbelerinde de karşısında durduk, hain bir askeri girişimi fırsat bilip kendilerine şahsım vesayet rejimi inşa etmek isteyenlerin 20 Temmuz’da mokasenli darbesine de karşı durduk, durmaya da devam ediyoruz. Milletimizde bu vesayet rejiminde her şeyin kötüye gittiğini görüyor, her gün bunu biraz daha yaşıyoruz. Biz millet iradesi üzerinde kurulmak istenen her türkü vesayetin karşısında olduk, olacağız. Onun için en önde genel başkanımız hak, hukuk, adalet diyerek Ankara’dan İstanbul’a dünyanın en anlamlı ve en uzun siyasi yürüyüşünü yaptı. Herkes bilmelidir ki CHP avukat bürolarında kurulmadı. Kurtuluş Savaşı meydanlarında kuruldu. Köklerimizde Anadolu ve Rumeli Müdafayı hukuk cemiyeti var Kuva-i milliye var. Bizim kılavuzumuz ilk kurultayımız kabul ettiğimiz Sivas Kongresinde alınan şu tarihi karardır: ‘Milli iradeyi hakim kılmak esastır’. Biz milletimizle beraber Cumhuriyetimizi gerçek demokrasiyle taçlandırmaya güçlendirilmiş demokratik parlamenter rejimle bu ülke içine çekildiği buhrandan çıkarmaya kararıyız” ifadelerini kullandı.CHP Denizli milletvekili Teoman Sancar’ın istifasını değerlendiren Öztrak, “Sayın milletvekili istifasını açıkladı.

İstifa tek taraflı bir müessese. İstifasının nedenleri konusunda biz de kendi istifa mektubunda ne varsa onu biliyoruz” açıklamasında bulundu.



