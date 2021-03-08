- CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan “Siyasette Eşit Temsile” dair kanun teklifine imza

-Programdan detaylar



( ANKARA ) ANKARA



- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, “Siyasette Eşit Temsile” dair kanun teklifine ilk imzayı attı. 400’e yakın Kadın Örgütünün görüşleri alınarak ve Kadın Milletvekilleri ile Kadın Kolları Genel Başkanlığının ilgili akademisyenlerle yaptıkları çalışmalar ışığında hazırlanan kanun teklifi, hem milletvekilliği hem de yerel seçimlerde yüzde 50 cinsiyet kotasının, fermuar yöntemi ile uygulanmasını öngörüyor. (MC-BC -



loading...