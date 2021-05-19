CHP'li Tüzün, '30 yıllık dostum' dediği Muharrem İnce'nin yeni parti kurmasıyla ilgili konuştu



- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, '30 yıllık dostum' dediği Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ni resmen kurmasıyla ilgili, "Bize 'hayırlı olsun' demek düşer. Siyasi yaşamında kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Tüzün, Muharrem İnce ile siyaseten yollarının ayrıldığını, ancak 30 yıllık bir dostlukları olduğunu vurgulayarak, "Kendisi dün partisinin kuruluşunu açıkladı.

Ben aramadım, önümüzdeki günlerde gerekirse ararım, mesaj atarım, 'hayırlı uğurlu olsun' derim. Sonuçta siyaseten karar vermiş, partisini kurmuş, partisindeki yol arkadaşlarını belirlemiş. Bazılarını tanıyorum, bazılarını tanımıyorum. Bize 'hayırlı olsun' demek düşer. Siyasi yaşamında kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Cumhuriyet Halk Partisinde çok sayıda istifanın olacağını zannetmiyorum" Tüzün, Bilecik'te CHP'den istifaların yüksek olacağı iddialarına ilişkin, "İddialar ne kadar geçerli olur onu bilemiyoruz, ama neticede geçtiğimiz günlerde CHP İl Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Hüseyin Korkman arkadaşımızın Memleket Partisi'nin kurucu il başkanı olduğunu ve genel başkandan mazbatasını aldığını basından öğrendik. 'Partimize resmi bir istifa oldu mu' diye sabah sorduğumda herhangi bir yazılı müracaat söz konusu değil. Zannediyorum e-devlet üzerinden istifa etti veya etmedi onu da bilmiyorum. Netice itibariyle Hüseyin Bey görevlendirilmiştir. Türkiye'de siyasi partiler kurulmuştur. Bilecik’te il, ilçe başkanları oluşur, dolayısıyla kurucular kimler olduğunu önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Ama netice itibariyle ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok sayıda istifanın olacağını zannetmiyorum" ifadelerini kullandı. (CKT-Y)

