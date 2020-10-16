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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal: ' Bu kanunla ilgili düzenlenen 13 Ekim tarihli raporun ikinci sayfasında skuter ifadesinin kanun yeni diline girmesi gözetilerek bunun Türk Dil Kurumu'na sorularak ne anlama

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal: ' Bu kanunla ilgili düzenlenen 13 Ekim tarihli raporun ikinci sayfasında skuter ifadesinin kanun yeni diline girmesi gözetilerek bunun Türk Dil Kurumu'na sorularak ne anlama

Tanal açıklama

( ANKARA ) CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal: "(Çevre Ajansı'nın kurulması) Bu kanunla ilgili düzenlenen 13 Ekim tarihli raporun ikinci sayfasında skuter ifadesinin kanun yeni diline girmesi gözetilerek bunun Türk Dil Kurumu'na sorularak ne anlama geldiğini araştırın ve ondan sonra kanun teklifine bakın diyor. Benim de Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu'nda dile getirdiğim kanun ve kararların söylediği şeydir" ANKARA

Kanun Teklifi Misyon İç Tüzük Etiler 


- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Çevre Ajansı'nın kurulmasına yönelik kanun çalışmaları ile ilgili, "Bu kanunla ilgili düzenlenen 13 Ekim tarihli raporun ikinci sayfasında skuter ifadesinin kanun yeni diline girmesi gözetilerek, bunun Türk Dil Kurumu'na sorularak ne anlama geldiğini araştırın ve ondan sonra kanun teklifine bakın diyor. Benim de Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu'nda dile getirdiğim kanun ve kararların söylediği şeydir" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Tanal, skuter ismine yönelik soru üzerine iç tüzük ve Anayasa'ya göre vatandaşın anlayacağı dilde Türkçe kelimeler kullanılması gerektiğini söyledi.

Tanal, "Bu kanunla ilgili düzenlenen 13 Ekim tarihli raporun ikinci sayfasında skuter ifadesinin kanun yeni diline girmesi gözetilerek, bunun Türk Dil Kurumu'na sorularak ne anlama geldiğini araştırın ve ondan sonra kanun teklifine bakın diyor. Benim de Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu'nda dile getirdiğim kanun ve kararların söylediği şeydir. Bunu Türk Dil Kurumu'na sorun, buna uygun bir kavram bulsun diyor. Kanun yapmak çok ciddi iştir" değerlendirmesini yaptı.
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