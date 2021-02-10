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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: - “ Meclis Başkanlığına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nden yazı bekliyoruz. 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Adalet Bakanlığı’na UYAP üzerinden kararı gönderdiğini biliyoruz”

- CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: - “ Meclis Başkanlığına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nden yazı bekliyoruz. 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Adalet Bakanlığı’na UYAP üzerinden kararı gönderdiğini biliyoruz”

Engin Altay açıklama

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( ANKARA ) - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay:- “(Enis Berberoğlu kararı) Meclis Başkanlığına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nden yazı bekliyoruz. 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Adalet Bakanlığı’na UYAP üzerinden kararı gönderdiğini biliyoruz” ANKARA

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, “Meclis Başkanlığına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nden yazı bekliyoruz. 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Adalet Bakanlığına UYAP üzerinden kararı gönderdiğini biliyoruz" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.
Altay, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Cevdet Kılıç'ın sözlerinin tahrik, tehdit olduğunu belirterek, “İhbara gerek yok. Resen soruşturma yapılabilir” ifadelerini kullandı. Altay, Türkiye’nin pandemi sürecinde toplam 8 milyar TL'yi vatandaşına verdiğini söyleyerek, 8 milyarın dışındaki rakamların esnafı, çalışanı, çalışmayanı faizli borçlandırma olduğunu iddia etti. Türkiye Uzay Ajansı ile ilgili de konuşan Altay, "Türkiye Uzay Ajansı için 18 yılda 2 milyar harcanmış. 2021 yılında 1.5 milyar, 2022 yılında 1.4 milyar, 2023 yılında 1.7 milyar TL konmuş. Koyulan para 4.5 milyar” dedi.
Altay, Ensis Berberoğlu kararına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: "Meclis Başkanlığı’na İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nden yazı bekliyoruz. 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Adalet Bakanlığı’na UYAP üzerinden kararı gönderdiğini biliyoruz. Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Dairesi’ne gönderecek. Orası fezleke olarak Meclis’e gönderecek. Ayrıca mahkemenin Meclis’e de bir karar örneğini gönderdiğini biliyoruz.” (AUÖ-DK-Y)
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