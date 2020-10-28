CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: - “ Hiç kimse ve hiçbir ülke Türkiye Cumhuriyeti’ne, aziz milletimize ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na ayar veremez, had bildirem...



- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Fransız dergi Charlie Hebdo’ya tepki göstererek, “Hiç kimse ve hiçbir ülke Türkiye Cumhuriyeti’ne, aziz milletimize ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na ayar veremez, had bildiremez, hakaret edemez, ettirmeyiz, kabul etmeyiz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM’de açıklama yaptı. Altay Cumhuriyet tanımlaması yaparak, “83 milyon ve Türkiye için en kutlu gündür. Cumhuriyet kıvanç, gurur, tasada, sevinçte, kıvançta bir olmaktır, dalgalanan al bayraktır, özgürlüktür, tam bağımsızlıktır, 83 milyonun ve Türkiye’nin şerefidir. Bize bu şerefi yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün yol arkadaşlarına, dava arkadaşlarına silah arkadaşlarına partimiz ve milletçe şükran ve vefa borcumuz hiç bitmeyecektir” ifadelerini kullandı. Altay, Fransa’ya tepki göstererek, “Biz Türkiye’yiz. Bizim içeride tartışmalarımız, müzakerelerimiz olur. Biz dışarı döndüğümüz zaman Türkiye’yi bir sütün olarak görürüz. Hiç kimse ve hiçbir ülke Türkiye Cumhuriyeti’ne, aziz milletimize ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na ayar veremez, had bildiremez, hakaret edemez, ettirmeyiz, kabul etmeyiz. En yüksek refleksi Parlamento ve meşru zeminlerde gösteririz. Kimsenin, hiçbir ülkenin, hiçbir devlet başkanının, hiçbir medya organının İslam dinine ve onun yüce Peygamberine, veya başka dinlere ve Peygamberlere hakaret etme küstahlığı olamaz. İslam’da reform Macron’un işi değildir, İslam’da reform talebinin Macron gibi bir isimden gelmesi densizliktir, aymazlıktır, hadsizliktir. Karikatürde olsa kutsa, insanların kişilik haklarına saldırıyı düşünce özgürlüğü olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Kamuoyunda gündeme gelen Peygamberimizle ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile ilgili karikatürler edepsizliktir, aşağılık ötesidir” değerlendirmesini yaptı. (AUÖ-BC -



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