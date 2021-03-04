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( ANKARA ) CHP Grup Başkanvekili Altay: “CHP, Türkiye'nin aydınlık geleceğinde olacak" ANKARA



- CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “CHP, Türkiye'nin aydınlık geleceğinde olacak" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Altay İnsan hakları Eylem Planı ile ilgili olarak, “Mevcut anayasanın 100'den fazla maddesi değiştirildi. Bu Anayasada birçok hak ve özgürlüğün önünde engel yok” ifadelerini kullandı. Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP ve CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerine, “Devletin yapamadığını yapan belediyelerimizin başarılarını kıskanmamalı, teşekkür etmelidir. Teşekküründen vazgeçtik, Sinoplu Diyojen'in söylediği gibi gölge etme başka ihsan istemeyiz. CHP, Türkiye'nin aydınlık geleceğinde olacak" dedi.

Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millet İttifakı için yaptığı ‘Şimdiden tel tel dökülmeye başladılar’ sözlerinin hatırlatılması üzerine de "Aç tavuk kendini darı ambarında zanneder. Millet İttifakı'na yönelik toplum nezdindeki güven, itimat ve teveccüh belli ki Erdoğan'ı çıldırtmaya devam ediyor. O çıldırdıkça devlete ve millete kötülük ve fenalık yapıyor. Bunun için de üzülüyoruz” şeklinde konuştu.

(AUÖ-ÖZ-Y)



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