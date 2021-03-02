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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 'Cumhuriyet Halk Partisi hakkı, hukuku, adaleti her yerde, her ortamda savunur ve asla haksızlıklar karşısında da susmaz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 'Cumhuriyet Halk Partisi hakkı, hukuku, adaleti her yerde, her ortamda savunur ve asla haksızlıklar karşısında da susmaz'

Kılıçdaroğlu konuşma

( ANKARA ) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Cumhuriyet Halk Partisi hakkı, hukuku, adaleti her yerde, her ortamda savunur ve asla haksızlıklar karşısında da susmaz" ANKARA

Eğitim Sistemi Fezleke Fedakarlık Öğretmen Milletvekili 


- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gelen fezlekelerle ilgili partilerin grup kararı alamayacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu, eğitim sisteminde çocuklarını okula gönderen ailelerin memnun olmadığını söyleyerek, “Çocuğunu okula gönderen hiçbir anne ve baba eğitim sisteminden memnun değil. Eğitim sistemini bir deneme tahtasına dönüştüren, çocukları kobay olarak kullanan iktidara ders verme zamanı gelmiştir. Eğitimden tasarruf olmaz. Eğitim sınıf atlatır. Sanatta, kültürde, bilimde her alanda ileriye gitmiş oluruz. Nasıl anne babalar fedakarlık yapıyorsa iktidarın da yapması gerekir. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre 107 bin öğretmen açığı var. 20 bin atandı. Emekli olanlarla beraber açık büyüyor” ifadelerini kullandı. Meclis'e gelen 33 fezleke hakkında ise Kılıçdaroğlu, “Dokunulmazlıklar, siyaseti kendi arzularına göre dizayn etme alanı değildir. 6-7 yıl önce bir olay olmuş, insanlar ölmüş. Aradan geçmiş 6-7 yıl. Şimdi Millet İttifakı'nı nasıl bozabiliriz diye yola çıkıyorlar. Fezlekeleri düzenleyelim, getirelim, CHP zor durumda kalsın. Cumhuriyet Halk Partisi hakkı, hukuku, adaleti her yerde, her ortamda savunur ve asla haksızlıklar karşısında da susmaz. Biz bildiğimiz yoldan yürürüz. Anayasa'ya göre. 83. madde 'Siyasi parti gruplarınca yasama dokunulmazlığı konusunda grup kararı alınamaz'. Her bir milletvekili dosyaya bakar, ona göre oturur, oyunu kullanır. Milletvekillerine sağlanmış önemli bir güvencedir. Bunu da almak istiyorlar. Milletvekilinin dokunulmazlığı, bir kişinin iradesine bırakılamaz” değerlendirmesini yaptı. (AUÖ-BC-SO-Y)
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