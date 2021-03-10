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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “40 tane triportör’ü daha vatandaşlarımıza hediye edeceğiz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “40 tane triportör’ü daha vatandaşlarımıza hediye edeceğiz”

Karşılama, Esnaf Ziyareti, triportör kullanımı, roman vatandaşlar

( EDİRNE ) EDİRNE

Toplantı Fotoğraf Sergisi Roman Vatandaşlar Hayvan Roman Vatandaş 


- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Edirne’nin Keşan ilçesinde incelemeler de bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Edirne'de gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretin son bölümünde Keşan ilçesinde bulunan Cumhuriyet meydanında hazırlanan fotoğraf sergisini gezdi. Bakan kurum daha sonra kunduracılar çarşısında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum'a çarşının en eski esnaflarından yağlı boya tablosu hediye edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum daha sonra Keşan pazar yerinde kendisini bekleyen roman vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kurum, "Keşan’da roman kardeşlerimizin at arabalarıyla hem ticaret yapmak hem taşımacılık yapmak üzere at arabalarımızı kullanıyorlardı. Roman kardeşlerimizin daha iyi hizmet verebilmesi için, buradaki hayvanlarımızın, atlarımızın artık daha uygun şartlar da hem hayvanlarımızı koruyacak hem çevremize doğamıza zarar vermeyecek şartlar da bu projemizi gerçekleştirelim istedi ve bu kapsam da 104 tane triportör roman kardeşlerimize hediye edelim istedik ve bu çerçeve de inşallah bu projeyi gerçekleştirmiş olduk" dedi.
"40 tane triportör’ü daha hediye edeceğiz" Kurum, "Hem şehrimize hem doğamıza hem de hayvanlarımıza zarar vermeyecek şekilde bu sektörü yenileyeceğiz dediler. Bizde taleplerini başımızın üstünde görüyoruz, 40 tane kardeşimize daha yine aynı şekilde belediyemiz üzerinden destek oluyor ve araçlarını inşallah temin ediyoruz. Biz yine at arabalarından çıkan atlarımızı da yine çiftçilerimizin kullanabilmesi amacıyla orada çiftçilerimize bedelsiz olarak temin edeceğiz" ifadelerini kullandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum belediye binasında gerçekleşen toplantının ardından ilçeden ayrıldı.
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