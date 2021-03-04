Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
ÇANKIRI - İYİ Partili Erozan: 'Vatandaşlarımızın vereceği destekle başarıya ulaşacağız'

ÇANKIRI - İYİ Partili Erozan: 'Vatandaşlarımızın vereceği destekle başarıya ulaşacağız'

ÇANKIRI - İYİ Partili Erozan: "Vatandaşlarımızın vereceği destekle başarıya ulaşacağız" - Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar - İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan'ın konuşması - İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın konuşması - Erozan ve Oral'ın esnaf ziyaretiİYİ Partili Erozan: "Vatandaşlarımızın vereceği destekle başarıya ulaşacağız"ÇANKIRI (AA) - İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan, "Ne zaman olacaksa olsun seçim, biz her zaman seferberlik halindeyiz. Bu seferberlikle vatandaşlarımızın vereceği destekle başarıya ulaşacağız." dedi.
Erozan ile İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karamemiş, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral ve Genel İdare Kurulu Üyesi Kadriye Ünler, ziyaretlerde bulunmak üzere Çankırı 'ya geldi.Erozan, partisinin Çankırı İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'yi arşınladıklarını söyledi.

Sayılarının az ancak performanslarının yüksek olduğunu belirten Erozan, "Performans sadece sokakta hissedilmiyor, Millet Meclisinde de hissediliyor. Bu çabamızla ümit ediyoruz ki ne zaman olacaksa olsun seçim, biz her zaman seferberlik halindeyiz. Bu seferberlikle vatandaşlarımızın vereceği destekle başarıya ulaşacağız." dedi.
Oral ise bir gazetecinin Ümit Özdağ'ın partisinden istifa ettiğini hatırlatması üzerine, şöyle konuştu:"Bu sözleri söyleyen insanın bizlerle aynı safta olmamasından da gurur duyuyorum. İYİ Parti olarak Meclise FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için önerge verdik ancak reddedildi. Bize böyle bir şey diyebilmek için acaba Ümit Özdağ İYİ Parti'de beklemiş olduğu konumu elde etmiş olsaydı bugün bu iftiralara, bu çirkin iftiralara muhatap olur muyduk? Bu vesile ile tabii elinde başka bir şey kalmadı, söyleyeceği şey de kalmadı. Biz bu iftiralara 'Hadi oradan.' der geçeriz."

İstifa Basın Toplantısı Toplantı Forma 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında KonuştuDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk KarelerCumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement