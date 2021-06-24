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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ÇANAKKALE - AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım '1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulundu

ÇANAKKALE - AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım '1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulundu

ÇANAKKALE - AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım "1915 Çanakkale Köprüsü"nde incelemelerde bulundu - 1915 Çanakkale Köprüsü'den detaylar - Binali Yıldırım'ın konuşmasıAK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım "1915 Çanakkale Köprüsü"nde incelemelerde bulunduÇANAKKALE (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "(1915 Çanakkale Köprüsü) Bu köprü, cumhuriyetimizin 100'üncü yılına emin adımlarla giderken Çanakkale 'ye bir mühürdür. Bir alametifarikadır. Bu köprünün ilkleri vardır, enleri vardır." dedi.
Yıldırım, Çanakkale 'deki programları kapsamında ziyaret ettiği Lapseki ilçesinde yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü şantiyesinde incelemelerde bulundu.Köprünün yapımını üstlenen firma yetkilileriyle görüşen Binali Yıldırım, burada brifing aldı.Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, köprünün Türkiye'nin en önemli yatırımlarından birisi olduğunu belirtti.
Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:"Bu köprü, cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla giderken Çanakkale 'ye bir mühürdür. Bir alametifarikadır. Bu köprünün ilkleri vardır, enleri vardır. Bu köprünün arkada gördüğünüz kulelerin yüksekliği deniz seviyesinden 318 metredir. Yani 3'üncü ayın 18'i. Yani Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü. Onu ebediyen yaşatacak bir dizayn. Ayrıca, köprünün iki kule arasındaki açıklığı 2 bin 23 metre. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını temsil ediyor. Bu haliyle şu anda dünyada en açıklığı fazla olan köprü. Arkadaki viyadükleri ve kara bağlantılarını da dahil edersek 4 bin 600 metrenin üzerine çıkıyor. Ayrıca, 101 kilometre bağlantı yolları, ana aksla ve köprünün halatları her bir telini uç uca birleştirsek dünyayı 4 sefer dolaşacak taşıyıcı halatlar var."Köprünün, bir çok ilkleri olan bir sanat eseri olduğunu vurgulayan Yıldırım, şehitler diyarı Çanakkale 'ye ve Türkiye'ye böyle bir projeyi kazandırdıkları için mutlu olduklarını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 19 yılda güven ve istikrar içinde birçok projeyi başarıyla hem Çanakkale 'de hem Türkiye'de gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yıldırım, "1915 Çanakkale Köprüsü de eserlerimizin adeta taçlandırılması anlamına geliyor. İnşallah çoğu gitti, azı kaldı. Bu yaz çıktıktan sonra önümüzdeki 18 Mart törenlerinde inşallah köprümüzden geçiş, resmi açılış mümkün hale gelecek. Belki de yapımı daha da önce bitebilir. İtiraz edenler, 'olmaz' diyenlere eser kendisini gösteriyor. " dedi.
Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve beraberindekiler ile birlikte köprünün Asya yakasındaki 318 metre yüksekliğindeki kulesine çıktı.

Cumhuriyet Şehit Sanat Eseri İlham Deniz Seviyesi 

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