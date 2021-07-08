Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Siyaset
BİLECİK -Bakanlar Pakdemirli ve Dönmez, Bilecik'te Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın açılışını yaptı (2)
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
BİLECİK -Bakanlar Pakdemirli ve Dönmez, Bilecik'te Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın açılışını yaptı (2)

BİLECİK -Bakanlar Pakdemirli ve Dönmez, Bilecik'te Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın açılışını yaptı (2)

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in çiçek ve davul zurna ekibiyle karşılanması - Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in bakanlara keyfiye bağlaması - Açılış kurdelesinin kesilmesi - Bakanların göle ördek salmasıA - A A+4Y - 2502167008 - 07 - 2021 14:08 Bilecik Yayınlayan Servis: Bilecik Kategori:Genel PolitikaBülten:GenelInternetYerel Bilecik Bakanlar Pakdemirli ve Dönmez, Bilecik 'te Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın açılışını yaptı - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: - "Türkiye'de 16 olan tabiat parkı 256 oldu. Kimin döneminde? Recep Tayyip Erdoğan"BİLECİK (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'de 16 olan tabiat parkı 256 oldu. Kimin döneminde? Recep Tayyip Erdoğan." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Bilecik 'in Pazaryeri ilçesinde yapımı tamamlanan Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın açılışını gerçekleştiren Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, söz konusu park için 12 milyon liradan fazla harcandığını söyledi.

Son 3 yılda tabiat parkı alanında Bilecik 'e 20 milyon liradan fazla yatırım yapıldığını dile getiren Pakdemirli, "Türkiye'de 16 olan tabiat parkı 256 oldu. Kimin döneminde? Recep Tayyip Erdoğan. Bizlerin yaptığı hizmetler bir başkasının yaptığı hizmetlerin misli değil, karesi şeklinde. 16'nın karesi 256. Küçükelmalı Tabiat Parkı hayırlara vesile olsun." diye konuştu.
Bakan Dönmez de parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından bir süre parkı gezen ve doğaya yaban ördeği salan Dönmez ve Pakdemirli, daha sonra Orman Genel Müdürlüğü ORKÖY destekleriyle hak sahiplerine verilen traktör, yükleyici ve tamburların teslimine katıldı.
Bakanlar Dönmez ve Pakdemirli, açılış öncesinde merkeze bağlı Ulupınar köyünde lavanta bahçesini gezdi ve çilek hasadı yaptı.Programlarda Dönmez ve Pakdemirli'ye, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile protokol üyeleri eşlik etti.

Yaban Ördeği Bağlama Demirli Çilek Hasadı Davul Zurna 

İlgili Foto Galeriler
Saç Bandı ve Fuları Bağlama ModelleriSaç Bandı ve Fuları Bağlama Modelleri
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında KonuştuDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a