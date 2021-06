BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: “ Siyasetin finansmanının şeffaflaştırılması. Devlet her yıl beş partiye 500 milyon lira vermektedir. Bu para beş parti için çok azdır. Büyük Birlik partisi olarak biz bunu

- Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Siyasetin finansmanının şeffaflaştırılması. Devlet her yıl beş partiyle 500 milyon lira vermektedir. Bu para beş parti için çok azdır. Büyük Birlik partisi olarak biz bunun kaldırılmasını teklif ediyoruz. Ön seçim, en az yüzde 89’ninin ön seçimle gelmesi gerekiyor” dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, gündemdeki konuları ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değerlendirdi. Destici, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin üçüncü yılını doldurduğunu hatırlatarak, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu yapılması gereken değişikliklerin yapılamadığını söyledi.



Destici, yeni Hükümet sistemi ile Türkiye’nin istikrara kavuştuğunu kaydederek, “Güçlü devletlerin güçlü devlet adamları, hükümetleri istikrarlı yönetimleri vardır. 1983 sonrasına baktığımızda Türkiye istikrarsızlıklar yaşamış, darbelerle, muhtıralarla karşı karşıya kalmıştır. Yeni sistemle hem temsilde adalet sağlanmış, 83 sonrasına baktığımızda gazi Meclisimiz en yüksek temsil oranına sağlanmış, yönetimde bir istikrar sağlanmıştır. Libya’dan Azerbaycan’a, Kıbrıs’tan Doğu Akdeniz, Karadeniz, Pakistan’dan Cezayir’e bütün Türk ve Müslüman coğrafyasında Türkiye’nin daha güçlü hale gelmesini sağlamış, Türkiye’nin onaylamadığı hiçbir şeyin yapılamayacak noktaya gelmiştir” ifadelerini kullandı. Destici, şöyle konuştu: “Baraj sıfır olsun diyoruz. İttifak içinde baraj akla getirilmemelidir. İttifak seçenekleri genişletilmeli, kolaylaştırılmalı. 81 il 81 seçim çevresi yapılmalı. 81 ilin 81 seçim çevresi olması yüzde bir oy alan parti bile meclise milletvekili gönderme imkanı bulacak. Siyasetin finansmanının şeffaflaştırılması. Devlet her yıl beş partiyle 500 milyon lira vermektedir. Bu para beş parti için çok azdır. Büyük Birlik partisi olarak biz bunun kaldırılmasını teklif ediyoruz. Ön seçim, en az yüzde 89’ninin ön seçimle gelmesi gerekiyor.” HDP‘nin kapatılmasına ilişkin olarak Destici, “Kapatma davasının, muhalefet partilerinin bu yöndeki örtülü ve açık yorumlarının aksine, hiçbir şekilde siyasi bir yönü yoktur. Kapatma davası, hukuka dair, zaruri ve geç kalmış bir işlemdir. Daha önce sayısız kez, hiçbir tereddüt, çelişki ve kırıklık yaşamadan, sayısız kez dile getirdik. Tekrar etmekte de hiçbir sakınca görmüyorum: Dünyanın hiçbir yerinde, şiddeti metot olarak belirleyen herhangi bir örgütlenmeye izin verilmesi tartışmaya bile açılamaz. Dünyanın hiçbir yerinde, 40 yıla yaklaşan süredir, on binlerce insanımızın hayatına, ülkemizin trilyonlarca dolarına mal olan bir terör örgütünün sözcülüğünü yapan; tüm politikaları, söylemleri, yöneticileri, adayları, aynı terör örgütünün talimatıyla belirlenen bir siyasi partinin varlığına izin verilmesi asla kabul edilemez. Esasen, söz konusu örgütlenme hiçbir şekilde siyasi parti vasıflarını taşımamaktadır, siyasi parti olarak kabul edilmemelidir. PKK, bir terör örgütü olmasının yanında, tüm Ortadoğu’nun ve tüm Ortadoğu tarihinin gördüğü en büyük suç örgütüdür. Örgütün, uyuşturucudan insan kaçakçılığına, tecavüzden işkenceye, cinayetten casusluğa, hukuk literatüründe bulunan, işlemediği hiçbir suç yoktur. Bu tip karanlık bir terör örgütünün temsilcilerinin, dünyanın herhangi bir ülkesinde, parlamentoda yer bulabilmesi yahut devletten para alması örneğine rastlamak bir yana, ülkemizde yaşananlar, herhangi bir ülkede, “teorik olarak” kaydıyla bile tartışılamaz” şeklinde konuştu.

(AUÖ-BC-