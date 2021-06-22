Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: “ Siyasetin finansmanının şeffaflaştırılması. Devlet her yıl beş partiye 500 milyon lira vermektedir. Bu para beş parti için çok azdır. Büyük Birlik partisi olarak biz bunu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: “ Siyasetin finansmanının şeffaflaştırılması. Devlet her yıl beş partiye 500 milyon lira vermektedir. Bu para beş parti için çok azdır. Büyük Birlik partisi olarak biz bunu

Destiici açıklama

( ANKARA ) BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: “(Siyasal Partiler ve Seçim Kanunu) Siyasetin finansmanının şeffaflaştırılması. Devlet her yıl beş partiye 500 milyon lira vermektedir. Bu para beş parti için çok azdır. Büyük Birlik partisi olarak biz bunun kaldırılmasını teklif ediyoruz. Ön seçim, en az yüzde 89’unun ön seçimle gelmesi gerekiyor” ANKARA

Basın Toplantısı Suç Örgütü İnsan Kaçakçılığı Muhalefet Partileri Terör Örgütü 


- Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Siyasetin finansmanının şeffaflaştırılması. Devlet her yıl beş partiyle 500 milyon lira vermektedir. Bu para beş parti için çok azdır. Büyük Birlik partisi olarak biz bunun kaldırılmasını teklif ediyoruz. Ön seçim, en az yüzde 89’ninin ön seçimle gelmesi gerekiyor” dedi.
BBP Genel Başkanı Destici, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, gündemdeki konuları ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değerlendirdi. Destici, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin üçüncü yılını doldurduğunu hatırlatarak, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu yapılması gereken değişikliklerin yapılamadığını söyledi.

Destici, yeni Hükümet sistemi ile Türkiye’nin istikrara kavuştuğunu kaydederek, “Güçlü devletlerin güçlü devlet adamları, hükümetleri istikrarlı yönetimleri vardır. 1983 sonrasına baktığımızda Türkiye istikrarsızlıklar yaşamış, darbelerle, muhtıralarla karşı karşıya kalmıştır. Yeni sistemle hem temsilde adalet sağlanmış, 83 sonrasına baktığımızda gazi Meclisimiz en yüksek temsil oranına sağlanmış, yönetimde bir istikrar sağlanmıştır. Libya’dan Azerbaycan’a, Kıbrıs’tan Doğu Akdeniz, Karadeniz, Pakistan’dan Cezayir’e bütün Türk ve Müslüman coğrafyasında Türkiye’nin daha güçlü hale gelmesini sağlamış, Türkiye’nin onaylamadığı hiçbir şeyin yapılamayacak noktaya gelmiştir” ifadelerini kullandı. Destici, şöyle konuştu: “Baraj sıfır olsun diyoruz. İttifak içinde baraj akla getirilmemelidir. İttifak seçenekleri genişletilmeli, kolaylaştırılmalı. 81 il 81 seçim çevresi yapılmalı. 81 ilin 81 seçim çevresi olması yüzde bir oy alan parti bile meclise milletvekili gönderme imkanı bulacak. Siyasetin finansmanının şeffaflaştırılması. Devlet her yıl beş partiyle 500 milyon lira vermektedir. Bu para beş parti için çok azdır. Büyük Birlik partisi olarak biz bunun kaldırılmasını teklif ediyoruz. Ön seçim, en az yüzde 89’ninin ön seçimle gelmesi gerekiyor.” HDP‘nin kapatılmasına ilişkin olarak Destici, “Kapatma davasının, muhalefet partilerinin bu yöndeki örtülü ve açık yorumlarının aksine, hiçbir şekilde siyasi bir yönü yoktur. Kapatma davası, hukuka dair, zaruri ve geç kalmış bir işlemdir. Daha önce sayısız kez, hiçbir tereddüt, çelişki ve kırıklık yaşamadan, sayısız kez dile getirdik. Tekrar etmekte de hiçbir sakınca görmüyorum: Dünyanın hiçbir yerinde, şiddeti metot olarak belirleyen herhangi bir örgütlenmeye izin verilmesi tartışmaya bile açılamaz. Dünyanın hiçbir yerinde, 40 yıla yaklaşan süredir, on binlerce insanımızın hayatına, ülkemizin trilyonlarca dolarına mal olan bir terör örgütünün sözcülüğünü yapan; tüm politikaları, söylemleri, yöneticileri, adayları, aynı terör örgütünün talimatıyla belirlenen bir siyasi partinin varlığına izin verilmesi asla kabul edilemez. Esasen, söz konusu örgütlenme hiçbir şekilde siyasi parti vasıflarını taşımamaktadır, siyasi parti olarak kabul edilmemelidir. PKK, bir terör örgütü olmasının yanında, tüm Ortadoğu’nun ve tüm Ortadoğu tarihinin gördüğü en büyük suç örgütüdür. Örgütün, uyuşturucudan insan kaçakçılığına, tecavüzden işkenceye, cinayetten casusluğa, hukuk literatüründe bulunan, işlemediği hiçbir suç yoktur. Bu tip karanlık bir terör örgütünün temsilcilerinin, dünyanın herhangi bir ülkesinde, parlamentoda yer bulabilmesi yahut devletten para alması örneğine rastlamak bir yana, ülkemizde yaşananlar, herhangi bir ülkede, “teorik olarak” kaydıyla bile tartışılamaz” şeklinde konuştu.
(AUÖ-BC-
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement