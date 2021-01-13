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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BBP Genel Başkanı Destici: 'Kim terörle arasına mesafe koymuyorsa gereği yapılır'

BBP Genel Başkanı Destici: 'Kim terörle arasına mesafe koymuyorsa gereği yapılır'

Destici konuşma

Koronavirüs Basın Toplantısı Toplantı Anayasa Irak 

-Genel detay

( ANKARA ) - BBP Genel Başkanı Destici: "Kim terörle arasına mesafe koymuyorsa gereği yapılır"- Destici:- "Üslup, siyasi kalitenin en önemli göstergesidir’’- ‘’Sıram geldiğinde bende aşımı olacağım’’ ANKARA

- Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kim terörle arasına mesafe koymuyorsa gereği yapılır’’ dedi.
Gündemle alakalı konulara değinen Destici, Türkiye’nin siyasette her zaman demokratik bir tavır ortaya koyduğunu fakat zamanı geldiğinde de hukukun gereğini yapacağını belirtti.
"Üslup, siyasi kalitenin en önemli göstergesidir" Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın halkın oyuyla seçildiğini ve seçilmiş bir lideri eleştirirken saygı ve üsluba herkesin dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Destici, ‘’Cumhurbaşkanımız anayasamıza göre yürütme erkinin başıdır ve siyasetinde en önemli aktörlerindendir. Yapılan her eleştirinin hukuka ve siyasi nezakete siyasi ahlaka edebe uygun olmasını bekleriz. Üslup siyasetteki kalitenin en önemli göstergesidir. Sayın Kılıçdaroğlu ve benzer söylem kullananlara çağrımız, halkın oyuyla seçilen Cumhurbaşkanını eleştirebilirler ama eleştiri yaparken de siyasi nezaket kurallarını asla bir kenara bırakamazlar’’ ifadelerini kullandı. ‘’Sıram geldiğinde bende aşımı olacağım’’ Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri doğrultusunda tüm önerilerin dikkate alınmasını ve herkesin sırası geldiğinde aşı olması gerektiğini ifade eden Destici, ‘’Aşı pandeminin atlatılmasında ve bu sürecin geçirilmesinde en önemli hadisedir. Bütün çabalar gösterdi ki aşı olmadan koronavirüsle mücadeleyi kazanmak zor gözüküyor. Türkiye’ye gelen aşılar mutlaka denemelerden, incelemelerden ve testlerden geçtikten sonra genele uygulanmaya başlanacak. Ben de şahsım adına tavsiye ediyorum ve sıram geldiğinde aşımı yaptıracağım’’ dedi.
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