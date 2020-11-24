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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
BALIKESİR - Soylu: 'Bu Milletin her evladını yetiştiren, eğiten, kendi çocuklarımızı doğru insanlar olmaları için dua ettiğimiz tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz'

BALIKESİR - Soylu: 'Bu Milletin her evladını yetiştiren, eğiten, kendi çocuklarımızı doğru insanlar olmaları için dua ettiğimiz tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz'

BALIKESİR - Soylu: "Bu Milletin her evladını yetiştiren, eğiten, kendi çocuklarımızı doğru insanlar olmaları için dua ettiğimiz tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona girmesi ve detaylar - Soylu'nun konuşmasıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mülki İdare Amirleri Eğitim Seminerine katıldı.

Öğretmenler Öğretmen Öğretmenler Günü 

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