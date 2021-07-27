BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabulüAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul ettiBAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.Zağulba Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.Kabulde, Şentop ile Azerbaycan'a gelen parlamento heyeti de hazır bulundu.
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