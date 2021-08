Bakan Yardımcısı Nebati: “Bu ülkenin ana damarlarıyla oynamayın”

-Katılımcılardan görüntü

( VAN )- Van’da ‘İş Dünyası Buluşmaları’ toplantısı gerçekleştirildi VAN



- Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Türkiye’deki yangıları sosyal medyada provokasyona dönüştürenlere seslenerek, “Ne olursunuz, bu ülkenin ana damarlarıyla oynamayın” dedi.

Bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Van’a gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Elite World Van Otelde düzenlenen ‘İş Dünyası Buluşmaları’ toplantısı katıldı.

Toplantıya Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, kurum amirleri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Programda bir konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Van’da meydana gelen sel ve Türkiye’de devam eden yangınlara yönelik bir açıklama yaptı. Felaketler karşısında çok hızlı hareket edildiğinin altını çizen Bakan Yardımcısı Nebati, “Van’da geçtiğimiz günlerde bir sel felaketi meydana geldi. İçişleri ile Çevre ve Şehircilik bakan yardımcılarımız buradaydılar. Bu tür felaketlerle ilgili çok hızlı hareket ediyoruz. Hem meydana gelen zararların giderilmesinde hem de orada üzülen değerli vatandaşlarımıza maddi ve manevi destekler vermek üzere geldiler. Türkiye’de 2000 yılında orman varlığımız 20,8 milyon hektarken, bugün itibariyle 22,7 milyon hektara ulaşmış durumdadır. Ağaç sayımız iktidara geldiğimiz günden buyana 5,4 milyar artmış durumdadır. Lütfen bunların altını çizere not ediniz” diye konuştu.

“187 bölgede çıkan yangınların 172’sine müdahale edildi” Türkiye’deki yangınlara çok sayıda personelin uçak, helikopter ve İHA’larla müdahale ettiğini ve şu ana kadar da bir çok yangının müdahale edildiğini dile getiren Nebati, ““10 bin 500 yangın işçisi, 2 binden fazla yerinde müdahale aracı, 6 idari helikopter, 27 yangın söndürme helikopteri, 3 adat 10 tonluk amfibik uçak ve İHA’larımızla yangın söndürme faaliyetleri yapıyoruz. Su ikmal araçlarımız 2000 yılında sıfırken, 2021 yılında 2 bin 81’e çıkmış, ilk müdahale araçlarımız sıfırken, 2 bin 270’e çıkmıştır. Şu anda uçak, helikopter ve İHA’larla yangını söndürmeye gayret ediyoruz. 187 bölgede çıkan yangınların 172’sine müdahale edilerek kontrol altına alınmıştır” şeklinde konuştu.

“Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok Twitter’da TT olan ‘Help Turkey’ etiketinin 11 saat sonra spam olarak görülüp kaldırıldığını ifade eden Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir hesaptan saniyede birkaç tane twit atılıyor. Toplam 14 bin bot hesapta milyonlara ulaşan bir trend yakalanıyor. Sonra da kalkıp Türkiye’yi şikayet ediyorlar. Dünyanın her yerinde bu yangınlar varken, bu tür yangınlara karşı da herhangi bir çalışma yokken, orada çalışan alın terini döken, yangına müdahale eden, canlarını kaybeden insanlara saygı duymaksızın görmezden gelmekle ve en önemlisi ülkede aklı başında zannettiğiniz sanatçı, siyasetçi gibi bir takım kisveler altındaki insanlar, bu ülkeye zarara veriyorlar. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Ne olursunuz bu ülkenin ana damarlarıyla oynamayın. Siyaset yapmak, muhalefet yapmak başka bir şey ama ülkenin birlik ve beraberliğini, mücadelesini adeta ateş ederek yok etmeye gayret etmek hepimize zarar verir.” Konya’da yaşanan olayın ardından sosyal medyada yapılan provokasyonlara da dikkat çeken Nebati, “Konya’da iki aile arasındaki bir husumet kavgasını, bir husumetten çıkararak, bizi yaralayacak bir problemi alıp etnik bir kavgaya dönüştürmekten medet umanların gereğini yine bu millet yapar” dedi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ise Vanlı iş insanların ekonominin her gün daha iyiye gitmesi için gece gündüz çaba sarf ettiğini ve son zamanlarda da ciddi fedakarlıklar gösterdiğini belirterek, iki günlük programını Van’a ayıran Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati’ye teşekkür etti. Batı bölgelerindeki yatırımlardan Van ilinin de nasibini aldığını ifade eden AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da işsizlikle pençeleşen Van’da 30 yıl aradan sonra geçtiğimiz yıl Katar’a hayvan ihracatı yapıldığını söyledi.



Toplantı yapılan konuşmaların ardından basına kapalı bir şekilde devam etti.