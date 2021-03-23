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( ANKARA -1) Bakan Soylu: "İnsanları hangi anlayışla ellerini kelepçeleyip denize atıyorsunuz, ölüme mahkum ediyorsunuz. En ufak meselede daha kamuoyunu ayağa kaldıranlar niçin sessiz kalıyor. Avrupa'ya sesleniyorum; annelerinizi babalarınızı unuttunuz mu?"-"Ortadoğu coğrafyası ciddi bir istikrarsızlık, terör ve çatışma sorunu yaşıyor. İnsanlar gıdaya, suya, sağlık ve adalet hizmetlerine erişimde sorun yaşıyor ama en önemlisi can güvenliği sorunu yaşıyor"-"10 yılda bu tabloda ne yazık ki arzu ettiğimiz gelişmeyi gösteremedik. Hiç bir çabayı küçümsemiyorum"-"2014'den bu yana 21 bin göçmenin Akdeniz'de hayatını kaybetmesi, daha geçen hafta Yunanistan'ın 7 göçmeni çıplak halde bırakması, 10 yılın sonunda göç meselesinde biz bunları yaşıyorsak hem attığımız adımları hem de 21. yüzyıl medeniyet değerlerini sorgulamalıyız"-"Aylan bebek fotoğrafı yeterince zihinlerinizi etkilemedi mi? Bu kadar kendi içine gömülmüş bir düşünceyi nasıl meşrulaştırmaya, bunları kendi içinizde legalleştirmeye çalışıyorsunuz. Suriye iç savaşı bölgemiz ve Avrupa için turnusol kağıdı olmuştur" ANKARA



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polisi ve Diğer Kolluk Kuvvetlerinin Seyahat Belgesi Sahteciliği Tespiti ve Risk Analizi Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi açılış konferansında konuştu.





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