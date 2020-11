Bakan Soylu:'Erkeklere sesleniyorum: Kendinize gelin yahu. Fiziksel olarak güçlü olabilirsiniz. Böyle bir ayıp olur mu? Neyi tatmin ediyorsun? Neyi ortaya koyuyorsun?'

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Nereden çıktı bu kadın dövmek, kadın cinayeti? Buradan da erkeklere sesleniyorum kendinize gelin. Neyi tatmin ediyorsun, neyi ortaya koyuyorsun, neyini savunuyorsun, hangi duygunu yüceltiyorsun?” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Polis Akademisi Anıttepe yerleşkesinde düzenlenen Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Soylu, programda yaptığı konuşmada, 2015’de 81 il merkezinde kurulan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliklerini 31 Ocak 2020’de alınan kararla ilçe düzeyine genişleterek 81 olan sayıyı bin 5’e çıkardıklarını söyledi.



Soylu, jandarma teşkilatında ise 81 ilin 76’sında şube müdürlüklerinin, 6’sında kısım amirliklerinin bulunduğunu belirterek, 930 ilçede de sorumlu görevlilerin görev aldığını kaydetti.

"Yaklaşık 24 bin kadına yönelik şiddet olayına KADES sayesinde müdahale edildi” Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında KADES uygulamasını devreye aldıklarını ve yaygınlaştırılmasına gayret gösterdiklerini anlatan Soylu, “Bir panik butonu gibi çalışan bu uygulamayı bugüne kadar indiren kişi sayısı 628 bin 829’dur. İnancım odur ki biz en yakın zamanda bu hafta vesilesiyle de bu rakamı inşallah 1 milyona çıkaralım. O da yeterli değil ama hedefin 1 milyon olduğunu ifade etmeye çalışalım. KADES’e gelen ihbar sayısı ise azımsanmayacak derecededir. KADES’e 48 bin 686 ihbar geldi. Bu ihbarlara varış süresi de 4 dakikalık, 5 dakikalık ekiplerimizin oraya ulaşma zaman dilimidir. Bu ihbarların hiçbirisi ihmal edilmeden tamamına gidilmiştir. KADES üzerinden gelen ihbarların ortalama olarak sadece yarısı gerçek ihbarlardır. Maalesef bizim acil hatlarımızda böyle durumlarla karşı karşıyayız. Deneme yapmak, bazen vatandaşlık duygusuna itibar etmeden, başkalarının haklarını gözetmeden böyle davranışlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yaklaşık 24 bin aile içi ve kadına yönelik şiddet olayına KADES sayesinde müdahale edilmiş ve olası bir can kaybı veya şiddet olayın engellenmiştir” diye konuştu.

Kadın cinayetlerinde yanlış rakamlar verdiklerinin bazı çevrelerce iddia edildiğini belirten Soylu, bu iddialara tepki göstererek şunları kaydetti: “Gazete kupürlerinden bunları toplayan bir anlayış söz konusu. Biz, şiddet olmasın diye çırpınıyoruz. Neredeyse bakanlıklarımızın önemli bir bölümü bu konuda seferberlik ilan etmiş durumda, hepimiz üzerimize düşeni yapıyoruz. Her sabah bu konudaki rakamları alıyoruz. Arkadaşlarımızın ihmalinden meydana geldiğini düşündüğümüz olaylarda neredeyse kıyameti koparıyoruz. Hepimiz titizleniyoruz ama maalesef bir grup siyasetle ideoloji esirine yanlış rakamlar yüzünden mahkum konuluyoruz. Biz, ne için bu rakamları farklı bir şekilde verelim? Arttığı zaman arttı diyoruz, alarm zillerini çalıyoruz. Azaldığı zaman daha azaltmamız lazım geldiğini söyleyerek birbirimizi motive ediyoruz. Yürüyüş yapanlar, tüm kadın cinayetlerini hükümet kendi eliyle yapıyormuş gibi devleti suçlayanlar, acaba bu konuda ne yapıyorlar? Üç tane meseleyi bir araya getirip sadece suçlamak siyasal şiddet oluşturmanın dışında başka ne yapıyorlar?” “Bu yıl 20 Kasım itibariyle 234 kadın cinayeti yaşandı” 21. yüzyılda her şeyin şeffaf olduğu bir ortamda bu konuda ideolojik anlayışın esiri olanlara ve bu meseleye katkı koymak bir tarafa çelme atmaya çalışanları ibretle seyrettiğini dile getiren Soylu, “2016’da 304 kadın cinayeti, 2017’de 353, 2018’de 279’a düşmüş, 2019’da 336. Bu dünyada da böyle. Bunun dünyada da böyle olmasını bir mazeret olarak görüyor değiliz. Bu yıl 20 Kasım itibariyle de 234 kadın, aile içi ve kadıya yönelik şiddet kapsamındaki cinayetlerde hayatını kaybetmiştir. Geçen yılın ilk 10 ay 20 günlük periyodundaki can kaybı 308’di. Bu yıl ise sayı az önce ifade ettiğim gibi 234’tür. Burada yüzde 24 bir azalma var ama bizim için 1 sayısı da fazla” şeklinde konuştu.

Kadına yönelik şiddete tepki gösteren Soylu, “Nereden çıktı bu kadın dövmek, kadın cinayeti? Hiçbir duygulumuzla, hiçbir anlayışımızla uymadığını bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. Buradan da erkeklere sesleniyorum kendinize gelin. Neyi tatmin ediyorsun, neyi ortaya koyuyorsun, neyini savunuyorsun, hangi duygunu yüceltiyorsun?” ifadelerini kullandı. (AS-BC -



loading...