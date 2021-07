Bakan Soylu’dan Konya saldırısı açıklaması: “Kürt-Türk meselesiyle ilgisi yok”

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Konya’da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili, “ Burada her olayın istismar edildiği gibi siyasallaştırılmaya çalışıldığı gibi Konya’daki bu katliamda bu menfur saldırıda alçak tertipte ifade etmem gerekir ki istismar edilmeye çalışılıyor. Bunun Türk, Kürt meselesi tarafıyla bir ilgisi yoktur. Bunu, bu meseleye çekmek bu saldırı kadar tehlikelidir, bu saldırı kadar hem kınanacak alçak bir değerlendirmedir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya’nın Meram ilçesinde 4’ü erkek, 3’ü kadın 7 kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili koordinasyon toplantısı düzenlediği Antalya'nın Manavgat ilçesindeki AFAD'ın Gençlik Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, olayı Öncelikle vahşi, aynı zamanda alçak ve merhum bir saldırı olarak nitelendirdi. Ölen vatandaşlara rahmet dileyen Bakan Soylu, “ Görüntüleri seyrettim. Katliam diyelim, insanlıktan çıkmış bir durum olarak nitelendirmek lazım. Bunun insanlıkla bir tarifi olamaz. Bu olayı gerçekleştiren tek kişi, bizim görüntülerde tespit ettiğimiz. Şahsıda tespit ettik. Maalesef 2010 yılında başlayan bir husumetin devamı, yaklaşık 11 yılık bir mevzusu var. Arkadaşlarımız şüpheliyi çok kısa sürede yakalayabileceğini düşünüyoruz. Bütün ekiplerimiz bu konuda seferber durumda. Çok kısa süreç içinde yakalanacak adalete teslim edilecek ve cezasını alacaktır. Buna olan inancım tamdır” diye konuştu.

"Türk-Kürt meselesi değil" Antalya’nın Manavgat’ta başka bir acı olayın içinde olduklarına değinen Bakan Süleyman Soylu,“ Milletimizle üzüldüğümüz ülkemizin seferber olduğu tablomun içindeyiz. Bunun tam içerisinde, bununla beraber mücadele ederken, böyle bir acı haberin gelmesi de, hakikaten başka bir acı üzerine acının yaşanmasıdır. Burada her olayın istismar edildiği gibi siyasallaştırılmaya çalışıldığı gibi Konya’daki, bu katliamda, bu menfur saldırıda, alçak tertipte ifade etmem gerekir ki istismar edilmeye çalışılıyor. Bunun Türk, Kürt meselesi tarafıyla bir ilgisi yoktur. Bunu, bu meseleye çekmek bu saldırı kadar tehlikelidir, bu saldırı kadar hem kınanacak alçak bir değerlendirmedir. Bu memleketin kardeşliğiyle kimse uğraşmasın. Bir takım medya mahfilleri, sosyal medya mahfillerin de bu memleketi, bu milleti birbirine düşürebilmek için bu, çabayı içeriden dışarından birileri sürekli körüklemektedir. Ve ne mesele olursa olsun ne şekilde olursa olsun, bu konularda, bu istismarı sağlamaya çalışan insanların kötü niyetleri ortadadır"diye konuştu.

"11 yıldır devam eden husumet" "Bunu milletimize ifade etmekte temel sorumluluğumuzdur" diyen Soylu, " Hem başımız sağ olsun, hem geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Meselenin altını çiziyorum, 2010 yılından itibaren gerçekleşen, bu tarihten itibaren iki ailenin karşılıklı birbirleriyle, 2010 yılında bugünkü eylemi gerçekleştiren kişinin, yine bir silah çekme hadisesi söz konusu. Yıl 2021 ve devam ediyor. 11 yıldır devam eden bir şey. Ne kadar bir cinnet, ne kadar bir sapkın anlayış, ne kadar insanlık dışı bir davranış bu 11 yıldır bu husumet devam ediyor. Kadınlara silah çekişmiş, insanlara silah çekilmiş, insanlıktan çıkmış bir davranış şeklidir. Bundan 4-5 ay önce bir tartışma olmuş. Bu konu yargıya intikal etmiş. Bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliği çok daha arttıracaktır. Buna etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı hem istismara hem provokasyona hem bu ülkenin birliğine yönelik bir anlayışın kendisidir. İnşallah en kıs amanda katilin adalete teslim olduğu haberini vereceğiz”dedi.