( ANKARA ) Bakan Selçuk: "Aziz Milletimiz; darbe heveslilerine geçmişte de bugün de yarın da gereken dersi verecek"-"Bugünkü atamamızla kamuda istihdamını sağladığımız şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısı 45 bin 484’e ulaşmış olacak"- "2002 yılına kadar kamuda istihdam edilenlerin toplam sayısı yalnızca 6 bin 315 idi. 19 yılda istihdam hakkı kapsamını genişleterek bu sayıyı 7 katına çıkardık " ANKARA



- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,"Aziz Milletimiz; darbe heveslilerine geçmişte de bugün de yarın da gereken dersi verecek. Hiç şüphe yok ki gelecekte de buna tevessül eden tüm odaklara karşı haddini, bizzat milletin kendisi bildirecektir "dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şehit yakını Gazi ve Gazi yakınlarının kamu kurum ve kuruluşlarına atama törenine katıldı.

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyleyen Selçuk, "Huzurumuzu bozmak isteyenlere fırsat vermeyecek, terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hiçbir şehit ve gazimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bizim tek bir gayemiz var, o da; aziz vatanımızı her türlü tehdide karşı korumaktır. Bunun için Kurtuluş Savaşı’nda, Terörle mücadelede, 15 Temmuz’da nice bedeller ödedik. Ama demokrasiden ve özgürlüğümüzden, vatanımızdan, bayrağımızdan asla vazgeçmedik. Devletimize ve milletimize bildirilerle, muhtıralarla, darbelerle sistematik olarak ayar vermeye çalışan, vesayet zihniyetinin değil milli iradenin yanında olduk. Milletimiz; manda, esaret, vesayet peşinde koşan asker görünümlü darbeciyle; vatan, bayrak ve şehadet peşinde koşan Mehmetçiği birbirinden ayıracak ferasete ve irfana sahiptir. Aziz Milletimiz; darbe heveslilerine geçmişte de bugün de yarın da gereken dersi verecek. Hiç şüphe yok ki gelecekte de buna tevessül eden tüm odaklara karşı haddini, bizzat milletin kendisi bildirecektir. Biz bugüne kadar topraklarımızı adaletin ve merhametin yurdu yapmak için canla, başla mücadele ettik. Tek devlet, tek bayrak, tek vatan, tek millet şuuruyla 83 milyon tek yürek olduk. Bundan sonra da güvenliğimize, topraklarımıza, bu vatanımıza tehdit gördüğümüz her yerde mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Törende 333 atama gerçekleşeceğini bildiren Bakan Selçuk, Bugünkü atamamızla kamuda istihdamını sağladığımız şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısı 45 bin 484’e ulaşmış olacak. 2002 yılına kadar kamuda istihdamda edilenlerin toplam sayısı yalnızca 6 bin 315 idi. 19 yılda istihdam hakkı kapsamını genişleterek bu sayıyı 7 katına çıkardık. Bu rakamlar Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin; şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza yönelik hizmetlerde gösterdiği hassasiyetin bir ifadesidir. Biz; şehitlerimizin aziz hatıralarına hürmet duyan, kahraman gazilerimizin varlığıyla iftihar eden bir milletiz. Bunu da her zaman hassasiyetle belirtiyoruz. O nedenle; şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza hizmeti şerefli bir vazife olarak görüyoruz" diye konuştu.





