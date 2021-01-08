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( TEKİRDAĞ ) Bakan Kurum: "Meclisimiz ile İklim Kanunu'nu ilk yarıyılda hazırlayıp, çevremizi koruyacak adımları da atacağız"- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Çorlu Millet Bahçesi inşaatını inceledi- Bakan Kurum’dan İklim Kanunu açıklaması TEKİRDAĞ



- Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çorlu’da eski devlet hastanesi arazisine yapılan Çorlu Millet Bahçesi inşaatını inceledi.Tekirdağ programı için geldiği kentte önce Çorlu Havaalanı’nda Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, milletvekilleri ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Kurum, ardından Çorlu’da Omurtak Caddesi üzerinde yapımı süren Çorlu Millet Bahçesi’ni inceledi.Her ilde, şehir merkezinde yürüme mesafesinde büyük bölge parkları yapmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletle paylaştığı proje kapsamında çalışma yaptıklarını kaydeden Bakan Kurum, “Şu ana kadar yaklaşık 50 milyon metrekarelik alanı projelendirdik ve devam eden 280 millet bahçesi projemiz var. 34'ünün yapımını tamamladık. Halkımızın kullanımına açtık. Etaplar halinde de millet bahçelerimizi arttırıyoruz. Tabii bu millet bahçelerinin bir önemi var. İklim değişikliği ile mücadele ettiğimiz şu süreçte, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek, şehirde yatayda ekolojik koridorları oluşturmak, şehrin nefes almasını sağlamak açısından bu projemiz, millet bahçelerimiz çok önem arz ediyor” dedi.

Tekirdağ il genelinde 5 millet bahçesi projelendirdiklerini ve toplamda 313 bin metrekare yeni yeşil alanı Tekirdağ’a kazandırdıklarını kaydeden Bakan Kurum, “Çorlu Millet Bahçesi toplamda 30 bin metrekare. Şu anda 16 bin metrekaresini inşa ettik. Hemen yanındaki askeri alanın da taşınma sürecini bitirir bitirmez 30 bin metrekarelik alanda Çorlu merkezde herkesin yürüme mesafesinde ulaşabileceği, inşallah projemizi tamamlayacağız. Projemizin içinde bir kütüphanemiz, millet kıraathanemiz, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, botanik bahçeleri, oyun alanları gibi gencimizin, çocuklarımızın, yaşlılarımızın vakit geçireceği, her türlü faaliyetleri yapabileceği alanlar mevcut olacak. Çorlu'muza gelip bu alanın millet bahçesi olacağı sözünü vermiştik. Kentsel dönüşümle ilgili yapacaklarımızın sözünü vermiştik. Şimdi o sözleri tutmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Açıklamalarının bir bölümünde iklim değişikliği konusuna da değinen Bakan Kurum, “İklim değişikliği ile ilgili mücadele kapsamında eylem planlarımızı açıkladık. İnşallah Meclisimiz ile İklim Kanunu'nu ilk yarıyılda hazırlayıp yine şehirlerimizdeki etkilerini en aza indirecek, çevremizi, doğamızı koruyacak adımları da atacağız. Misafirperverliği için tüm Tekirdağlı, Çorlulu kardeşlerime teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra Çorlu Millet Bahçesi’ndeki alana fidan dikerek ilk can suyunu da veren Bakan Kurum, bir süre alanı inceledikten sonra Çorlu’dan ayrıldı.



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