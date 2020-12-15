Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu:“Son 18 yılda bu kadınlar her alanda göğsümüzü kabarttılar. Bakın spor tarihimize, 18 yıl boyunca her branşta yüzlerce ilki sığdırmış kadınlarımızı görürsünüz. 2002 yılında faal lisanlı sporcularımızın yüzde 22,5’i kadın spor

Bakan Kasapoğlu:“Son 18 yılda bu kadınlar her alanda göğsümüzü kabarttılar. Bakın spor tarihimize, 18 yıl boyunca her branşta yüzlerce ilki sığdırmış kadınlarımızı görürsünüz. 2002 yılında faal lisanlı sporcularımızın yüzde 22,5’i kadın spor

Kasapoğlu konuşma

( ANKARA )cu iken; 2020 yılında bu oran yüzde 41’e çıktı” ANKARA

Öğretmenler Bilim Adamları Kadın Sporcu Bütçe Görüşmeleri Beyin Göçü 


- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Son 18 yılda bu kadınlar her alanda göğsümüzü kabarttılar. Bakın spor tarihimize, 18 yıl boyunca her branşta yüzlerce ilki sığdırmış kadınlarımızı görürsünüz. 2002 yılında faal lisanlı sporcularımızın yüzde 22,5’i kadın sporcu iken; 2020 yılında bu oran yüzde 41’e çıktı” dedi.
TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Gençlik ve spor Bakanı Kasapoğlu milletvekillerine sunum yaptı. Kasapoğlu şöyle konuştu: “Gençlerimizin farkındayız. Gençlik Umut demektir. Türkiye de umut demektir. Bakınız Türkiye’nin gücü arttıkça beyin göçü tersine dönüyor. Artık dünyanın en iyi mühendisleri, en iyi hekimleri, en iyi öğretmenleri, en iyi sporcuları, bilim adamları burada. Lütfen kimse gençlerin umutlarını karartmasın. Şükürler olsun ki Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde üretilen büyük bir siyasetle o karanlık tünelden çıkmıştır. Şimdi dünyanın hiçbir ülkesinden geri kalmayan, en güçlü ülkelerle başa baş rekabet eden bir Türkiye var. Bunun ne demek olduğunu en çok gençlerimiz biliyor, hissediyor. Devlet bütün vatandaşlarını kucaklayınca, bölgesel adaletsizlikler ortadan kalkınca, üniversite kapıları herkese açılınca, bu ülkenin evlatlarını kimse kandıramıyor. Gençlerimiz eğitimle, sosyal imkanlarla, sanatla, sporla iç içe büyüyor ve dünyanın her yerinde ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar.” Kadın sporcuların başarılarından bahseden Kasapoğlu, “Son 18 yılda bu kadınlar her alanda göğsümüzü kabarttılar. Bakın spor tarihimize, 18 yıl boyunca her branşta yüzlerce ilki sığdırmış kadınlarımızı görürsünüz. 2002 yılında faal lisanlı sporcularımızın yüzde 22,5’i kadın sporcu iken; 2020 yılında bu oran yüzde 41’e çıktı. Güreşte, tekvandoda, cimnastikte, buz pateninde, basketbolda, okçulukta, eskrimde, boksta, hemen hemen bütün branşlarda kadınlarımız hepimizi gururlandırdı. Kadınlarımız, ülkemizi ve milletimizi en iyi şekilde temsil ediyorlar, imza attıkları başarılarla gelecek nesillere de büyük motivasyon kaynağı oluyorlar. Kadınlarımızın hayatlarını bir korku içerisinde yaşamalarına neden olanlara, onları şiddet ve istismara maruz bırakmaya çalışanlara karşı da mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Kadına şiddetle mücadelede hep birlikte samimi bir tutum içerisinde olmalıyız” dedi.
Kasapoğlu, şunları kaydetti: “Hakkari’nin dağlarında kayak merkezleri açılıyor, Şırnak’ın nehirlerinde rafting turnuvaları düzenleniyor. Terör örgütlerinin bombalarından arınan Sarıkamış’ın telesiyejleri bugün dünyanın pek çok ülkesinden gelen kayakçıları zirveye taşıyor. Terör örgütü, o cennet gibi şehirlere, o şehirlerde yaşayan iyi kalpli insanlara ne büyük kötülükler yapmış.”
loading...
İlgili Foto Galeriler
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında KonuştuDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement