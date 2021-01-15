-Bakanın vatandaşları selamlaması

-Belediyeye girişi

-Bakana Hassa'da verilen hediye

-Bakana Kırıkhan'da hediye verilmesi

-Bakanın konuşmasısı

-Bakanın işçilerle fotoğraf çekimi



( HATAY ) Bakan Karaismailoğlu: "Projelerimiz üretimi, istihdamı, turizmi ve tarımı geliştiriyor"- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaştırma altyapı projelerinin bir akarsu gibi gittiği yerlere hareketlilik, canlılık getirdiğini ifade etti HATAY



- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2021 yılına da çok hızlı başladıklarını mavi vatan ve uzay vatanda da Türkiye'nin büyük gücünü bütün dünyaya gösterdiklerini söyledi.



Bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Hatay’a gelen Bakan Karaismailoğlu, Hassa Belediyesini ve Kırıkhan’da bulunan Kızılkaya Şantiyesini ziyaret etti. Şantiye alanına gelen Karaismailoğlu önce yetkililerden brifing aldı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Malum deniz ulaştırma altyapı da son 18 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde adeta devrim niteliğinde yenilikler gelişmeler var. Aynı bu minvalde biz de bunu artarak devam ettirmeye çalışıyoruz. 2020 yılı ulaştırma ve altyapı yatırımları açısından dolu dolu geçti. Adeta ülkemizin gelecek yüzyılını planlıyoruz. Ankara-Niğde otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu gibi pek çok projeyi bitirdik. Vatandaşımızın milletimizin hizmetine açtık. Tabii her zaman söylediğimiz gibi ulaştırma altyapı projeleri bir akarsu gibi gittiği yerlere hareketlilik, canlılık getiriyor. Üretime, istihdama, turizmi ve tarımı geliştiriyor. Ülkemizin ekonomisine çok büyük katkılar veriyor. Bizim yaptığımız yatırımlar ilk başta öz kaynak kullandığımız yatırımlar ve yap-işlet yaptığımız projeler. Çok kısa zamanda geriye dönüş yapıp zamandan, yakıttan, üretimden kaynaklı gelişmelerle katkılarla maliyetleri çok çok üzerinde. Ülkemize milletimize katkıda bulunuyorlar. 2020 yılındaki bu dolu dolu geçen 2020 yılından sonra 2021 yılına da çok hızlı başladık. 2021'de 2. gününde Kömürhan Köprüsü ile açılışlarımıza işlerimize başladık. Peşinden 5A Türksat 5A uydumuzu uzaya fırlattık. Yıllardır beklenen bir özlemdi, takiplerini yaptık, üretimlerini tamamladık. Yine bunu da yeni yılın ilk günlerinde uzaya fırlattık. İnşallah Haziran gibi 5B uydumuzun fırlatacağız. 2022 yılının başlarında yine yerli ve milli uydumuzu uzaya göndereceğiz ve uzayda da varlığımızı gücümüzü bütün dünyayı iletmiş olduk” dedi.

Bakan Karaismailoğlu Hatay’da 12 projenin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: “Anavatan mavi vatan ve uzay vatanda da Türkiye büyük bir gücüyle bütün dünyaya gücünü gösteriyor yine bunların devamı da yine ülkemizdeki bu gelişmeleri nazaran Hatay’da gelişmeler devam ediyor. Devam eden 12 adet projemizin bugün şantiye ziyaretlerini yapıyoruz. Durumlar ile ilgili istişarelerde bulunuyoruz. İnşallah bu ayki projeyi en kısa zamanda bitirmek için şantiyelerimize ki toplantılarımız tamamlıyoruz. Tabii Hatay'ın ihtiyaçları bitmiyor, inşallah onları da buradaki onun planlamalarını çok değerli valimiz milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla birlikte istişare ederek öncelik sırasına göre sıralayacağız. Tabii Hatay’ı çok yakından ilgilendiren sadece Hatay değil bölgeyi ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren Amanos Tünelleri inşallah yakın zamanda ihale işlemlerini bitirip, İnşallah buraya temel atmak için gelmenin ümidinin heyecanı taşıyoruz. İşimizi takip ediyoruz, devamında Hatay'ın ihtiyacı olan projeleri planlayıp Hataylıların hizmetine sunacağız."



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