Bakan Karaismailoğlu, Karaburun Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti

( İSTANBUL )- Bakan Adil Karaismailoğlu: “Kanal İstanbul Türkiye için doğru olandır" İSTANBUL



- Arnavutköy’de balıkçı barınağı ziyaretinde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, ticari limanlar, demiryolu bağlantıları, lojistik üstleri ve dünyanın en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul'u ülkemizin, vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Çünkü 'Kanal İstanbul' Türkiye için doğru olandır" ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Arnavutköy’de bir takım ziyaretlerde bulundu. Karaburun balıkçı barınağında balıkçılarla buluşarak sohbet etti. İstek ve önerileri dinleyen Karaismailoğlu, daha sonra basın açıklamasına geçti. Konuşmasına 25 Haziran Denizcilik gününüzü kutlayarak başladı.

Karaismailoğlu konuşmasının devamında dünya ticaretinin yüzde 90'ının denizler üzerinde olduğunu kaydetti.

Deniz taşımacılığının, diğer sektörlere göre çok daha ekonomik olduğunu söyledi.



“Türk sahipli deniz ticaret filomuzu, 2021'de 15. sıraya yükselttik” Ekonomik büyümede ve ticarette denizciliğin her zaman ön sırada önemli olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, “2003 yılından bugüne, denizcilikte ciddi atılımlar yaptık. 2003'te 8,9 milyon detveyt ton ile dünyada 17. sırada olan Türk sahipli deniz ticaret filomuzu, 2021'de 28,9 milyon detveyt ton ile 15. sıraya yükselttik. Büyük deniz ticaret rakamlarının yanında hükümetlerimiz, ülkemizdeki yıkık dökük, tamire muhtaç ve küçük kapasiteli balıkçı barınaklarımızı da ihya etmiştir. 2002'den bu yana ülkemizin dört bir yanında 67 yeni balıkçı barınağı inşa ettik. Karaburun Balıkçı barınağınızın onarım ve tarama ihtiyacını yakından biliyorum. Tarama işini bugün itibarıyla başlatıyoruz. Onarım konusunda da arkadaşlarımız hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. dedi.

“İlk Köprümüzün Temelini Atacağız” Kanal İstanbul'un startını yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla vereceklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Sazlıdere Barajı üzerine inşa edilecek ilk köprümüzün temelini atacağız. Kanal İstanbul, dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan stratejik bir hamledir. Daha geçen hafta İstanbul Boğazı'nda kargo gemisinin balıkçı teknesine çarpması sonucu maalesef 2 balıkçımız hayatını kaybetti. Bu ve benzeri can kaybına neden olan kazaların yaşanmaması, İstanbul'un felaketten korunması, Kanal İstanbul Projemizin önemli bir başka gerekliliğini gösteriyor. Kanal İstanbul ile başta İstanbul Boğazı, çevresindeki insanlar ve denizci, balıkçı kardeşlerimizin can ve mal güvenliğinin korunması için büyük bir gelişme sağlayacak olmamız en önemli önceliklerimiz arasında. İstanbul Boğazı'nın trafik yükünü hafifletecek kanalımız ile boğazın tarihsel ve kültürel dokusu korunacak” diye konuştu.

“'Kanal İstanbul' Türkiye için doğru olandır” ‘Kanal İstanbul’ ile ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, ticari limanlar, demiryolu bağlantıları, lojistik üstleri ve dünyanın en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul'u ülkemizin, vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Çünkü 'Kanal İstanbul' Türkiye için doğru olandır. Biz bugüne dek ülkemiz için doğru olanları yaptık, yine yapacağız. Denizcilik gününüzü tekraren kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.

Konuşmasının ardından limanı gezen Karaismailoğlu, SS Karaburun Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçı Barınağı Mendirek Giriş Ağzı derinleştirme çalışmalarının startını verdi. Bakan Karaismailoğlu, buradan sonra Karaburun Tahlisiye İstasyonu ve Feneri ile Arnavutköy Belediyesi'ni ziyaret etti.