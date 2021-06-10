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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Karaismailoğlu, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges ile bir araya geldi

Bakan Karaismailoğlu, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges ile bir araya geldi

Bakan Karaismailoğlu'nun konuşması

Dera Tarım Allah 

-Genel Detay

( ANKARA ) -- Türkiye ile Etiyopya arasında “Teknik İş Birliği Mutabakat Zaptı” imzalandı ANKARA

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Son 19 yılda ülkemizdeki büyük ulaştırma ve altyapı hamleleri ile edindiğimiz bilgi, birikim ve tecrübelerimizi dost ülkelerle paylaşma imkânı buluyoruz. İnşallah onların da büyümesine ve en başta ekonomilerinin gelişmesine büyük katkı verecek olan projelerle ilgili her türlü desteği, katkımızı vereceğiz” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Karaismailoğlu, mevkidaşı Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Türkiye ile Etiyopya Bakanlıkları arasında karşılıklı tecrübe ve eğitim aktarımını öngören “Teknik İş birliği Mutabakat Zaptı” imzalandı. Etiyopya Ulaştırma Bakanını Türkiye’de ağırlamaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin yapılan anlaşmalar ile daha da artarak devam edeceğini kaydetti.
“Bütün tecrübelerimizi kardeş ülkelerle paylaşıyoruz” Dost ülkelerle her konuda iş birliği içinde olunduğunu ifade eden Karaismailoğlu, “Karayolunda, havayolunda, demiryolunda, denizyolunda ulaşımın bütün modlarında hem master plan konusunda hem bunların entegrasyonunun sağlanması konusunda, bütün tecrübelerimizi kardeş ülkelerle paylaşıyoruz. Onların gelişmesine ne kadar katkıda bulunursak bizim için de bir gurur vesilesi olacaktır. Bu iş birliğinin artarak devam edeceği ümidi ile kendilerini burada ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti tekrardan ifade ediyorum” diye konuştu.
Türkiye ile ikili ilişkilerin geliştirilerek; çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges ise Türkiye’ye ve Bakan Karaismailoğlu’na teşekkür etti. (ÖMR-
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