Bakan Karaismailoğlu: “Bölünmüş yol uzunluğumuzu 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardık”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu;- "2003 yılından bu yana 3 bin 469 adet köprü ve viyadük yaptık"- "Ulaştırma ve haberleşme alanı bir ülkenin ekonomisinin can damarlarını oluşturur"- "Ulaştırma ve haberleşme yatırımlarına 931 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik"- "2003 yılında 83 adet tünelimiz varken, bugün bu sayıyı 435 'e yükselttik"



- Attıkları dev adımlarla bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin kilometrelerden 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardıklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Türkiye’yi konforlu, güvenli, hızlı ulaşımla tanıştırdık. 2003 yılında 83 adet tünelimiz varken, bugün bu sayıyı 435’e yükselttik. 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu ise 590 kilometreye çıkardık, 3 bin 469 adet köprü ve viyadük yaptık. Köprü ve viyadüklerimizin uzunluğunu ise 700 kilometreye ulaştırdık” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Bingöl’e geldi. Bakan Karaismailoğlu, yapımı devam eden Kuzey Çevre Yolu’nda incelemelerde bulundu. Burada çalışmalar hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, açıklamalarda bulundu. Tarihi ve doğal güzellikleriyle Bingöl’ün ülkenin cennet köşelerinden biri olduğunu dile getiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Ancak Türkiye’nin pek çok noktasında olduğu gibi hükümetlerimiz öncesinde ihmal edilmiş pek çok iş ve altyapı sorunu ile karşı karşıya kalmıştı. Ancak biz bu gidişatı tersine çevirdik. Bugün, Türkiye’nin her yanında 19 yıldır yürüttüğümüz ulaştırma ve altyapı hamlemiz doğrultusunda pek çok yeni projeyi bu güzide kentimize de kazandırmış olmanın gururunu taşıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki ulaştırma ve haberleşme alanı bir ülkenin ekonomisinin can damarlarını oluşturur” diye konuştu.

Yapılan her yol, köprü ve havalimanının o ile canlılık kattığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Ekonominin gelişmesine, yeni istihdam alanları açılmasına, eğitime ve kültüre katkı sağlar. Bu bakış açısıyla, ülkemizdeki ulaştırma ve haberleşme yatırımlarına 931 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İzmir-İstanbul Otoyolu gibi nice dev projeyi tamamladık. Elazığ Kömürhan Köprüsü ile 16 ili birbirine bağladık. Fırat’ı köprülerle geçtik, Cudi Dağı’nı tünellerle deldik. Karayollarımız yetersiz ve emniyetsizdi” şeklinde konuştu.

“2003 yılından bu yana 3 bin 469 adet köprü ve viyadük yaptık” Attıkları dev adımlarla bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin kilometrelerden 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, “Türkiye’yi konforlu, güvenli, hızlı ulaşımla tanıştırdık. 2003 yılında 83 adet tünelimiz varken, bugün bu sayıyı 435 ’e yükselttik. 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu ise 590 kilometreye çıkardık. 2003 yılından bu yana 3 bin 469 adet köprü ve viyadük yaptık. Köprü ve viyadüklerimizin uzunluğunu ise 700 kilometreye ulaştırdık” diyerek sözlerini sürdürdü. Bingöl’ün de çehresini değiştirecek önemli adımlar attıklarını anımsatan Karaismailoğlu, “Bingöl’deki ulaştırma ve haberleşme sektöründe hükümetlerimiz döneminde 6 milyar 22 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık. Karayolları projelerimiz, havaalanımız ve raylı sistem atılımlarımızla Bingöllü kıymetli vatandaşlarımızın yaşam kalitesine önemli katkılar yapmıştır. Bingöl’ün öncelikleri gereği, özellikle karayollarımız odak noktamız oldu. İlimizdeki bölünmüş yol uzunluğu 5 kilometre iken, 220 kilometre daha bu standartta yol yaparak, bölünmüş yol ağımızı 225 kilometreye çıkardık. Bugün Bingöl’de 223 kilometresi devlet yolu, 379 kilometresi de il yolu olmak üzere toplam 602 kilometre yol ağımız bulunmaktadır. Şu anda Bingöl-Sancak il yolunda incelemelerde bulunuyoruz. 490 milyon lira bedelli bu yol projemizin toplam uzunluğu 32,5 kilometredir. Yolumuzda toplam 686 metre uzunluğunda 3 adet köprü yapacağız. Projemizi, inşallah 2022 yılında tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Yol çalışmalarımızın devam ettiği Bingöl-Sancak İl Yolundan, Elazığ-Bingöl yoluna bağlanarak yapılacak kesimi ile, güzergahın Bingöl Çevre Yolu şeklinde çalışması sağlanacaktır. Proje ihalesinin 1. aşaması yapıldı. 2. aşaması ise 12 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşecek. 2,5 kilometrelik bu kesimde 1 adet 330 metre uzunluğunda viyadük bulunuyor. İnşallah daha nice yeni projelerle Bingölümüze hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu'na Vali Kadir Ekinci, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan, ilgili kurum müdürleri ve partililer eşlik etti.



