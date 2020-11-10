Bakan Gül: '2002'den bu yana, standartlara uymayan 355 ceza infaz kurumu kapatıldı' - TBMM
Bakan Gül: "2002'den bu yana, standartlara uymayan 355 ceza infaz kurumu kapatıldı" - TBMM - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması TBMM (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlığının 2021 yılı bütçesini sunumuna başladı. (3)Adalet Bakanı Gül, 2002'den bu yana, standartlara uymayan 355 ceza infaz kurumunun kapatıldığını bildirdi
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