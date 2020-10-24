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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Fahrettin Koca’dan Sancaktepe Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret etti

Bakan Fahrettin Koca’dan Sancaktepe Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret etti

Bakan Koca’nın ziyareti

( İSTANBUL ) İSTANBUL


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe Feriha Öz Acil Durum Hastanesini ziyaret etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaşmasının ardından kentte yürüteceği 5 günlük çalışmalarına başladı.
Çalışmalar kapsamında önce Prof. Dr. Murat Dilmener ardından 112 Komuta Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Koca, daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne giderek incelemelerde bulundu. Bakan Koca, ardından Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti.
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