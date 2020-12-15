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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Bakan Dönmez:'Türkiye-Nahçıvan hattı, Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı üzerinden çıkış alan Iğdır Doğal Gaz Boru Hattı’nın devamına inşa edilecek. Hattın Iğdır’dan başlayarak Nahçıvan Sederek’e kadar olan Türkiye bölümü, 85 kilo

Bakan Dönmez:'Türkiye-Nahçıvan hattı, Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı üzerinden çıkış alan Iğdır Doğal Gaz Boru Hattı’nın devamına inşa edilecek. Hattın Iğdır’dan başlayarak Nahçıvan Sederek’e kadar olan Türkiye bölümü, 85 kilo

AÇIKLAMA

( ANKARA - 1) Bakan Dönmez:"Türkiye-Nahçıvan hattı, Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı üzerinden çıkış alan Iğdır Doğal Gaz Boru Hattı’nın devamına inşa edilecek. Hattın Iğdır’dan başlayarak Nahçıvan Sederek’e kadar olan Türkiye bölümü, 85 kilometre uzunluğa sahip olacak. Yıllık 500 milyon metreküp taşıma kapasitesine sahip olacak boru hattı, günlük 1,5 milyon metreküp doğal gaz taşıyabilecek. Boru hattımızla birlikte Nahçıvan’ın bugünkü doğal gaz ihtiyacının tamamını karşılayabileceğiz."

Uzunlu Lyon Boru Hattı 

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