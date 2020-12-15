Bakan Dönmez:'Türkiye-Nahçıvan hattı, Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı üzerinden çıkış alan Iğdır Doğal Gaz Boru Hattı’nın devamına inşa edilecek. Hattın Iğdır’dan başlayarak Nahçıvan Sederek’e kadar olan Türkiye bölümü, 85 kilo