Bakan Çavuşoğlu'ndan Boğaziçi eylemleri açıklaması: “Devlete karşı olan grupların, bu işin içine girdiğini görüyoruz”

-Çavuşoğlu röp.

-Detay



( ANTALYA ) ANTALYA



- Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Daha önceki bazı gösterilerde olduğu gibi burada öğrenci olmayıp ta her zaman olduğu gibi vandalizmi ön palana çıkarmaya çalışan, aynı şekilde devlete karşı olan grupların, bu işin içine girdiğini görüyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir takım temaslarda bulunmak üzere Antalya’nın Alanya ilçesinde geldi. Çavuşoğlu ilk olarak Saat 11.00’de Alanya Belediyesi'nde Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer ile buluştu. Bakan Çavuşoğlu, Alanya Hep Üniversitesi mütevelli heyeti toplantısına katıldı.

“Alanya’nın nüfusu sürekli büyüyor” Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Alanya’nın nüfusu sürekli büyüyor. Bir taraftan iç göç var. Tabii Alanya’nın güzelliği ve sunduğu fırsatlar. Turizm sezonunun geçen sene düşük olmasına rağmen Alanya nüfusunda bir düşüş olmadı. Tem tersine yükseliş var. Ayrıca sadece Avrupa ülkelerinden değil, dünyanın her yerinden Alanya’dan mülk alıp da yaşamının bir kısmını burada geçirmek isteyen insanlar var. Dolayısıyla Alanya gelişiyor, büyüyor. Bir taraftan belediyemiz bir taraftan biz hükümet olarak Alanya’ya ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerimizi artırmaya devam ettiriyoruz” dedi.

“Vandalizmi ön palana çıkarmaya çalışanlar var” Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili de konuşan Çavuşoğlu şunları söyledi: “ Öğrencilerin demokratik eylemleri olabilir. Her zaman özgürce ifadelerini söyleyebilir, iletebilir. Ama görünen bir gerçek var ki daha önceki bazı gösterilerde olduğu gibi burada öğrenci olmayıp ta her zaman olduğu gibi vandalizmi ön palana çıkarmaya çalışan, aynı şekilde devlete karşı olan grupların, bu işin içine girdiğini görüyoruz. Böyle olunca yani demokratik bir eylemin dışına çıkınca da devlet de kamunun düzenini sağlamak için gerekli tedbirleri almak durumunda. Özgürlük, demokrasi tamam güzel ama başkasının özgürlüğünü kısıtlayacak, devletin düzenini bozacak adımlardan herkesin kaçınması gerekiyor” diye konuştu.





loading...