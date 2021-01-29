Bakan Çavuşoğlu: “Mürettebat ve kaptan şirketin yetkilileri ile irtibata geçtiler. 15 kardeşimizin tamamının durumunun iyi olduğu bilgisini aldık. Güzel haberleri inşallah yakında alacağız. 3 mürettebat bugün Türk Hava Yolları ile yurda

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( İSTANBUL -1) getirilecekler” - “Özellikle İran, ABD ve Avrupa üçlüsüyle imzalanan nükleer anlaşmaya başından beri destek sağladık. Maalesef Trump yönetimi geri çekildi bu anlaşmadan. Umarım Biden yönetimi bu anlaşmaya geri döner. Ve İran’a uygulanan ambargo kalkar"- “Pandemi sebebiyle toplantılarımızı nasıl gerçekleştireceğimizi konuştuk. Astana formatında üçlü zirve Tahran'da olacak, hazırlıkları bugün başlatmış olduk” İSTANBUL



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.





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