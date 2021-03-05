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05 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakan Akar: “Kazanın ani değişim gösteren hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir”

Bakan Akar: “Kazanın ani değişim gösteren hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir”

ARŞİV-

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Başsağlığı General Kırım Askeri Helikopter Helikopter 


- Helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin açıklama da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,”İlk bilgilere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir”dedi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Elazığ’a gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 8’inci Kolordu Komutanlığına giderek askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin bilgi aldı.Bilgi alan Bakan Akar, yaptığı açıklamada, Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere saat 13.55’te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait “Cougar tipi” helikopterin kaza kırıma uğradığını aktardı. Kaza sonucu 11 personelin şehit olduğunu, 2 personelin ise yaralandığını belirten Akar, “Yaralılarımızın hastanedeki tedavilerine devam edilmektedir. Durumları iyi”dedi.
Helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin açıklama da da bulunan Akar,”İlk bilgilere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir. Kaza kırım ekibine ivedilikle gerekli talimat verilmiştir. İncelemelere bugün başlanacak. Bu elim olayın kesin nedeni, ayrıntılı inceleme sonucunda belirlenecektir. İlk andan itibaren gerek arama kurtarma çalışmaları gerekse şehit ve yaralılarımızın tahliyesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından kısa sürede tüm imkanlar seferber edilerek her türlü destek sağlanmıştır. Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz. Bizleri derin acıya ve üzüntüye sevk eden bu elim kazada şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, TSK’ya ve asil milletimize başsağlığı, sabır; yaralı personelimize acil şifalar diliyorum”ifadelerini kullandı. (CK-HİV-
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