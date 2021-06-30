ANTALYA - Lavrov: 'Türk dostlarımızla Montrö kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda memnunuz'
ANTALYA - Lavrov: "Türk dostlarımızla Montrö kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda memnunuz" - Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un açıklamalarıANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ortak basın toplantısı düzenledi. (4)
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