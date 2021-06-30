ANTALYA - Lavrov: 'Azerbaycan'da ortak komuta merkezinin faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz'
ANTALYA - Lavrov: "Azerbaycan'da ortak komuta merkezinin faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz" - Çavuoğlu - Lavrov ortak basın toplantısı - Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un açıklamalarıANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gerçekleştirdikleri başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (2)Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Azerbaycan'da ortak komuta merkezinin faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz"
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