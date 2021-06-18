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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ANTALYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uluslararası toplum salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremedi'

ANTALYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uluslararası toplum salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremedi'

ANTALYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplum salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremedi" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belek Turizm Bölgesi'nde NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) açılışında konuştu.
(2)Erdoğan: "Uluslararası toplum salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremedi. BM Güvenlik Konseyi tarihin en büyük sağlık krizini 100 gün sonra gündemine alabildi."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın döneminde yapılan hataların tekrar etmemesi için aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemesi önemlidir."

İletişim Bild Aşı Gesi 

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