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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANTALYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşması mümkün değildir'

ANTALYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşması mümkün değildir'

ANTALYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşması mümkün değildir" - Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi’nde konuştu.
(2)Erdoğan: "Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşması mümkün değildir."Erdoğan: "Karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen, yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüğümüz tam üyelik mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğin içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini ilerletmesini bekliyoruz."

Strateji Stratejik Körlük Çekim 

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