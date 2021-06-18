ANTALYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ile ilgili tedavüle konulan eksen tartışmaları, hazımsızlığın işaretidir'
ANTALYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile ilgili tedavüle konulan eksen tartışmaları, hazımsızlığın işaretidir" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya 'da Belek Turizm Bölgesi'nde NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) açılışında konuştu. (3)Erdoğan: "Türkiye ile ilgili son dönemde sık sık tedavüle konulan eksen tartışmaları, hazımsızlığın işaretidir."
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