ANTALYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum.'
ANTALYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum." - Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANTALYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya ’da “Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi”nin ardından basın toplantısı düzenledi. (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum."
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