ANTALYA - Çavuşoğlu: '(Libya'da) Ülkenin siyasi birliği aynı zamanda toprak bütünlüğü, hepimizin hem fikir olduğu bir öncelik'
ANTALYA - Çavuşoğlu: "(Libya'da) Ülkenin siyasi birliği aynı zamanda toprak bütünlüğü, hepimizin hem fikir olduğu bir öncelik" - Çavuşoğlu - Lavrov ortak basın toplantısı - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarıANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gerçekleştirdikleri başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (7)Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya'da) Ülkenin siyasi birliği aynı zamanda toprak bütünlüğü, hepimizin hem fikir olduğu bir öncelik"
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