ANTALYA - Çavuşoğlu: 'Aşı sertifikasyonlarımızın karşılıklı olarak tanınması konusunda önerimizi (Rusya'ya) ilettik'
ANTALYA - Çavuşoğlu: "Aşı sertifikasyonlarımızın karşılıklı olarak tanınması konusunda önerimizi (Rusya'ya) ilettik" - Çavuşoğlu - Lavrov ortak basın toplantısı - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarıANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gerçekleştirdikleri başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (6)Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Aşı sertifikasyonlarımızın karşılıklı olarak tanınması konusunda önerimizi (Rusya'ya) ilettik"
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