ANKARA - Türkiye ile Tataristan Cumhuriyeti arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'u karşılaması - İkilinin görüşmesi - Türkiye ile Tataristan anlaşmaların imzalanmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile anlaşmaların imza törenine katıldı. (1)
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