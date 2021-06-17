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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Türkiye Değişim Partisinde Kurucular Kurulu, 'Büyük Kurultay' öncesi hazırlık toplantısı yaptı

ANKARA - Türkiye Değişim Partisinde Kurucular Kurulu, 'Büyük Kurultay' öncesi hazırlık toplantısı yaptı

ANKARA - Türkiye Değişim Partisinde Kurucular Kurulu, "Büyük Kurultay" öncesi hazırlık toplantısı yaptı - TDP Genel Başkan Mustafa Sarıgül'ün salona gelmesi - Toplantıya katılan parti yöneticileri - TDP Genel Başkan Mustafa Sarıgül'ün konuşmasıTürkiye Değişim Partisinde Kurucular Kurulu, "Büyük Kurultay" öncesi hazırlık toplantısı yaptı - TDP Genel Başkan Mustafa Sarıgül: - "Kurultayımızda tutarlı, dinamik, enerjik, partimizin düşüncelerini iktidara taşıyacak, merhametli, partimizin ilkelerine inanan kadrolarımızı, dava adamlarımızı kurultayımızın takdirine sunacağız"ANKARA (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Kurucular Kurulu, ağustosta yapılması planlanan "Büyük Kurultay" öncesi toplandı.Genel Başkan Mustafa Sarıgül başkanlığında Çukurambar'daki bir otelde gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra kürsüye gelen Mustafa Sarıgül, temel ilkelerinin Türkiye'nin mutluluğu ve gelişimi olduğunu, Türk siyaset tarihinin en hızlı teşkilatlanan demokratik kitle partisi olduklarını söyledi.

Güçlü teşkilatlarıyla siyasi rakipleri geride bırakarak, yarışta en önde olmayı amaçladıklarını, ilkelerinden taviz vermeden, hedeflerinden sapmadan, vicdanlı, tutarlı, özgüven içerisinde siyasi çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Sarıgül, 60'a yakın ilde teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını, temmuzda il kongrelerinin yapılmasının ardından büyük kurultaya hazır olacaklarını bildirdi.Sarıgül, "Kurultayımızda tutarlı, dinamik, enerjik, partimizin düşüncelerini iktidara taşıyacak, merhametli, partimizin ilkelerine inanan kadrolarımızı, dava adamlarımızı kurultayımızın takdirine sunacağız." dedi.

Yarış Saygı Duruşu Bild Toplantı Irak 

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