ANKARA - Soylu: '(Yeni nesil çipli kimlik kartları) Türkiye nüfusunun yüzde 74’ünün kimlik kartını değiştirdik'
ANKARA - Soylu: "(Yeni nesil çipli kimlik kartları) Türkiye nüfusunun yüzde 74’ünün kimlik kartını değiştirdik" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Nüfus Djital Arşiv Projesi Tanıtımı" programında konuştu. (2)İçişleri Bakanı Soylu: "Yeni nesil çipli kimlik kartlarının dağıtılmaya başlanmasıyla Türkiye nüfusunun yüzde 74’ünün kimlik kartını değiştirdik.""Sürücü belgelerindeki bilgileri kimlik kartlarına yüklüyoruz. Bu projede şu ana kadar yükleme yapılan kimlik kartı sayısı 600 bini geçmiştir."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım