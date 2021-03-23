ANKARA - Soylu: 'Terörle mücadelede meteorolojinin bize sunduğu imkanlar yol göstericidir'
ANKARA - Soylu: "Terörle mücadelede meteorolojinin bize sunduğu imkanlar yol göstericidir" - Meteoroloji Genel Müdürlüğünde "Dünya Meteoroloji Günü" etkinliği - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - Soylu: - "Terörle mücadelede meteorolojinin bize sunduğu imkanlar yol göstericidir"ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde "Dünya Meteoroloji Günü" etkinliğine katıldı. (1)ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde "Dünya Meteoroloji Günü" etkinliğine katıldı.
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