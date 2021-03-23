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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Soylu: 'Suriye iç savaşından bu yana Türkiye, dünya nezdinde sorumluluklarını yerine getiren tek ülkedir'

ANKARA - Soylu: 'Suriye iç savaşından bu yana Türkiye, dünya nezdinde sorumluluklarını yerine getiren tek ülkedir'

ANKARA - Soylu: "Suriye iç savaşından bu yana Türkiye, dünya nezdinde sorumluluklarını yerine getiren tek ülkedir" - Türk Polisi ve Diğer Kolluk Kuvvetlerinin Seyahat Belgesi Sahteciliği Tespiti ve Risk Analizi Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Konferansı - Bakan Soylu'nun konuşması - Soylu: - "Suriye iç savaşından bu yana Türkiye, dünya nezdinde sorumluluklarını yerine getiren tek ülkedir"ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Türk Polisi ve Diğer Kolluk Kuvvetlerinin Seyahat Belgesi Sahteciliği Tespiti ve Risk Analizi Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Konferansı'na katıldı.
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İç Savaş Gesi 

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