ANKARA - Soylu: 'Suriye iç savaşından bu yana Türkiye, dünya nezdinde sorumluluklarını yerine getiren tek ülkedir'
ANKARA - Soylu: "Suriye iç savaşından bu yana Türkiye, dünya nezdinde sorumluluklarını yerine getiren tek ülkedir" - Türk Polisi ve Diğer Kolluk Kuvvetlerinin Seyahat Belgesi Sahteciliği Tespiti ve Risk Analizi Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Konferansı - Bakan Soylu'nun konuşması - Soylu: - "Suriye iç savaşından bu yana Türkiye, dünya nezdinde sorumluluklarını yerine getiren tek ülkedir"ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Türk Polisi ve Diğer Kolluk Kuvvetlerinin Seyahat Belgesi Sahteciliği Tespiti ve Risk Analizi Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Konferansı'na katıldı. (6)
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