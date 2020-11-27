ANKARA - Soylu: 'Değişime ve gelişime açık bir sivil toplum yapısına ulaşabilmek adına kurumsal altyapımızı geliştirmeye yönelik önemli adımlar attık'
ANKARA - Soylu: "Değişime ve gelişime açık bir sivil toplum yapısına ulaşabilmek adına kurumsal altyapımızı geliştirmeye yönelik önemli adımlar attık" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi - Bakan Soylu'nun programa katılanlarla selamlaşması - Bakan Soylu'nun konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde "Sivil Toplum İstişare Kurulu Programı"na katıldı. (1)"Değişime ve gelişime açık bir sivil toplum yapısına ulaşabilmek adına kurumsal altyapımızı geliştirmeye yönelik önemli adımlar attık"
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