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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
ANKARA - Soylu: 'Değişime ve gelişime açık bir sivil toplum yapısına ulaşabilmek adına kurumsal altyapımızı geliştirmeye yönelik önemli adımlar attık'

ANKARA - Soylu: 'Değişime ve gelişime açık bir sivil toplum yapısına ulaşabilmek adına kurumsal altyapımızı geliştirmeye yönelik önemli adımlar attık'

ANKARA - Soylu: "Değişime ve gelişime açık bir sivil toplum yapısına ulaşabilmek adına kurumsal altyapımızı geliştirmeye yönelik önemli adımlar attık" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi - Bakan Soylu'nun programa katılanlarla selamlaşması - Bakan Soylu'nun konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde "Sivil Toplum İstişare Kurulu Programı"na katıldı.
(1)"Değişime ve gelişime açık bir sivil toplum yapısına ulaşabilmek adına kurumsal altyapımızı geliştirmeye yönelik önemli adımlar attık"

Ayetler Sivil Toplum 

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