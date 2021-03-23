ANKARA - Soylu: 'BM, PKK-PYD'nin temsilcisi terörist Ferhat Abdi Şahin ile aynı masaya oturdu'
ANKARA - Soylu: "BM, PKK - PYD'nin temsilcisi terörist Ferhat Abdi Şahin ile aynı masaya oturdu" - Türk Polisi ve Diğer Kolluk Kuvvetlerinin Seyahat Belgesi Sahteciliği Tespiti ve Risk Analizi Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Konferansı - Bakan Soylu'nun konuşması - Soylu: - "BM, PKK - PYD'nin temsilcisi terörist Ferhat Abdi Şahin ile aynı masaya oturdu"ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Türk Polisi ve Diğer Kolluk Kuvvetlerinin Seyahat Belgesi Sahteciliği Tespiti ve Risk Analizi Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Konferansı'na katıldı. (2)
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